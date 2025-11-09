Bezirksliga Spiel des Tages: Vorahnung erfüllt sich – SG Felldorf-Bierlingen entführt die Punkte

Der SV Gültlingen unterliegt im Verfolgerduellduell gegen die SG Felldorf-Bierlingen. Diese zeigten nach ihrer Führung großen Einsatz, um die Gastgeber von ihrem Tor fernzuhalten.

SV Gültlingen – SG Felldorf-Bierlingen 0:2 (0:2). Es geht eng zu in der Bezirksligatabelle. Sulz hatte vorgelegt und im Duell Platz sechs gegen Platz sieben waren es gerade einmal zwei Punkte beziehungsweise vier Punkte Unterschied auf Spitzenreiter VfR Sulz. Viel mehr Verfolgerduell geht nicht, und das endete nach 90 Minuten mit einem 2:0-Sieg für die SG Felldorf-Bierlingen. Die Tore von Leon Kaiser (23.) und Dogukan Kilicaslan ließen die Spitzengruppe noch näher zusammen rücken.

Beim SV Gültlingen musste Spielertrainer Robin Braun verletzungsbedingt die Partie auf Krücken beobachten, darüber hinaus fehlte mit Justin Göppert ein echter Stoßstürmer.

„Wir schießen heute kein Tor mehr“ – eine Viertelstunde vor Spielende nahm die Vorahnung von SVG-Abteilungsleiter Gunter Deuble immer mehr Gestalt an. Ein Schuss von Michael Pflieger wurde geblockt, ein Kopfball von Thomas Schechinger strich über den Kasten, ein Freistoß von Marcus Pflieger wurde eine sichere Beute von SG-Schlussmann Leon Beuter. Der hatte schon kurz zuvor mit einer waghalsigen Aktion vor Philipp Schweitzer gerettet und behielt auch bei den zahlreichen Eckbällen die „Lufthoheit“.

Foulspiel reklamiert

Die Gäste waren in der 23. Minute durch Leon Kaiser in Führung gegangen, dabei hatten die Heimzuschauer vergeblich Foulspiel am Gültlinger Torhüter reklamiert. Als die SG Felldorf-Bierlingen kurz vor der Pause über links durchkam und einen Querpass nach innen gab, hatte Dogukan Kilicaslan leichtes Spiel zum 2:0, weil die rechte Gültlinger Abwehrseite nicht mitgelaufen war.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Gültlingen versuchte mit viel Energie auf dem tiefen Rasen an den Anschlusstreffer zu kommen, aber teils fürchterliche Zuspiele in die Spitze erleichterten der SG-Abwehr um den überragenden Lucian Lohmüller die Arbeit. Marion Noll, Lohmüller, Philipp Fischer und Timo Nichter verteidigten alles weg, was greifbar war, was durchkam war eine sichere Beute von Leon Beuter.

Riesenchance verpasst

„Wir haben heute einfach keine Durchschlagskraft auf den Platz gebracht“, kommentierte Gunter Deuble die Angriffsbemühungen beim Gastgeber. Der hatte in der 78. Minute Riesenglück, dass Pascal Ayasse in einer Eins gegen Eins Situation mit Thomas Baur den nächsten Nackenschlag verhinderte. Knapp zehn Minuten später bot sich Baur erneut bei einem Konter die Riesenchance, im Alleingang dem SV Gültlingen das endgültigen K.o. zu versetzen.

Spielglück zurück

In der Regel werden solche vergebenen Chancen in den Schlussminuten noch bestraft. Aber die große kämpferische Leistung der Gäste reichte aus, um verdientermaßen bei einer offensivschwachen Gültlinger Elf einen Dreier mit nach Hause zu nehmen. Auch, so war aus dem SG-Fanblock zu hören, weil in dieser Partie das nötige Spielglück zur Mannschaft zurückgekommen sei!

Die SG Felldorf-Bierlingen belegt mit einem Punkt Rückstand auf den neuen Spitzenreiter SF Gechingen Rang fünf.

Auf einen Blick

SV Gültlingen: Pascal Ayasse – Sammy Rothfuß (73. Timo Nestle), Marco Nüßle (80. Marius Walz), Dominic Blum, Luca Bukowski (87. Moritz Wagner), Michael Pflieger, Marcus Pflieger, Tobias Dengler, Julian Schweitzer, Thomas Schechinger, Philipp Schweitzer.

SG Felldorf-Bierlingen: Leon Beuter – Mario Noll, Lucian Lohmüller, Thomas Baur, Dogukan Kilicaslan (90.+2. David Grammer), Leon Kaiser, Timo Nichter, Luca Noll (66. Julian Mayer), Aaron Heim (77. Finn Kaiser), Ruben Faist (73. Achim Hertkorn).

Tore: 0:1 (23.) Leon Kaiser 0:2 (43.), Dogukan Kilicaslan

Schiedsrichter: Julian Steck

Zuschauer: 160