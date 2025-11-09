Bezirksliga Spiel des Tages: Vorahnung erfüllt sich – SG Felldorf-Bierlingen entführt die Punkte

Der SV Gültlingen unterliegt im Verfolgerduellduell gegen die SG Felldorf-Bierlingen. Diese zeigten nach ihrer Führung großen Einsatz, um die Gastgeber von ihrem Tor fernzuhalten.
SV Gültlingen – SG Felldorf-Bierlingen 0:2 (0:2). Es geht eng zu in der Bezirksligatabelle. Sulz hatte vorgelegt und im Duell Platz sechs gegen Platz sieben waren es gerade einmal zwei Punkte beziehungsweise vier Punkte Unterschied auf Spitzenreiter VfR Sulz. Viel mehr Verfolgerduell geht nicht, und das endete nach 90 Minuten mit einem 2:0-Sieg für die SG Felldorf-Bierlingen. Die Tore von Leon Kaiser (23.) und Dogukan Kilicaslan ließen die Spitzengruppe noch näher zusammen rücken.