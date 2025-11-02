Bezirksliga Spiel des Tages: SF Gechingen nach Kantersieg an Spitze

Die Sportfreunde Gechingen stellten gegen den VfR Sulz schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Am Ende hieß es 7:0 für den Tabellenführer.
SF Gechingen – VfR Sulz 7:0 (4:0). Während der SV Gültlingen Gefahr lief, bei seinem Gastspiel beim Ex-Landesligisten SV Wittendorf die Tabellenführung zu verlieren (1:4), scharrten die Verfolger mit den Hufen. Allen voran die SF Gechingen, denen sich beim Heimspiel gegen den Zweiten VfR Sulz die Möglichkeit geboten hatte, selbst den Platz an der Sonne zu übernehmen.