Bezirksliga Spiel des Tages: SF Gechingen nach Kantersieg an Spitze

Die Sportfreunde Gechingen stellten gegen den VfR Sulz schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Am Ende hieß es 7:0 für den Tabellenführer.

SF Gechingen – VfR Sulz 7:0 (4:0). Während der SV Gültlingen Gefahr lief, bei seinem Gastspiel beim Ex-Landesligisten SV Wittendorf die Tabellenführung zu verlieren (1:4), scharrten die Verfolger mit den Hufen. Allen voran die SF Gechingen, denen sich beim Heimspiel gegen den Zweiten VfR Sulz die Möglichkeit geboten hatte, selbst den Platz an der Sonne zu übernehmen.

„Pfeif das Ding ab, drei Minuten für was noch“, so ein Kommentar von der Ersatzbank des VfR Sulz, der Bände sprach. Mit 0:7 hatte Tabellenzweite das Verfolgerduell bei den Sportfreunden Gechingen verloren – und war mit diesem Ergebnis noch gut bedient.

Direkt und effektiv

„Seit dem Spiel in Ottenbronn läuft es bei uns, und wir schießen Tore“, freute sich Martin Roebner vom SFG-Betreuerteam. Gut fünf Minuten konnte der VfR mithalten, dann begann sich abzuzeichnen, dass das SFG-Spiel nach vorne zu schnell, zu direkt und zu effektiv im Abschluss werden wird.

Jonathan Tommasi eröffnete nach einer Viertelstunde den Torreigen (15.). In der 24. Minute traf Kevin Hörner mit einem sehenswerten Weitschuss, dann dauerte es noch vier weitere Minuten, ehe Edison Behramaj sein erstes Tor erzielte (28.). Sein Tor zum 4:0-Pausenstand (37.) vollendete eine Lehrstunde, in der Sulz durch die Sicherheit von Kevin Hörner (vor der Abwehr) dem Spielwitz von Andreas Kiwranoglou und der Schnelligkeit von Steffen Honigmann ein ums andere Male überfordert war.

SFG-Viererkette nur kurzzeitig gefordert

Zum zweiten Abschnitt kamen die „Weißen“ etwas besser ins Spiel, die SFG-Viererkette mit Nail Hamulic, Domenico Pellino, Denis Carl und Patrick Roebner wurde zumindest in Phasen gefordert. Philipp Rumpel vergab die Chance zum Anschlusstreffer (63.). Nicht mehr als ein kleines Lebenzeichen, nachdem Kevin Hörner einen schnellen Konter zum 5:0-Zwischenstand veredelt hatte.

„Wir müssen wieder besser in unser Passspiel kommen“, forderte SFG-Coach Balazs Venter, und seine Elf gehorchte, zumindest rund um die Situation zum 6:0. (74.). Die belegte die ganze Klasse der SFG-Offensive – wenn Steffen Honigmann, Edison Behramaj bis Andreas Kiwranoglou ins Laufen kommen.

Effektivität der SF top

Die Gäste waren der Gechinger Effektivität fast chancenlos ausgeliefert, das 7:0 durch Jonathan Tommasi war dann so etwas wie ein „vierter Punkt“ für die Torbilanz in diesem vermeintlichen Topspiel. Selbst der durchaus verdiente „Ehrentreffer“ blieb dem VfR Sulz verwehrt, als Nail Hamulic für seinen geschlagenen Torhüter Tim Schuldt das „zu Null“ rettete.

„Klar, zum Saisonstart lief noch nicht alles rund, aber das haben wir im Verlauf der Hinrunde abgearbeitet, jetzt stimmen Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft. Dass wir die Qualität im Kader haben, ist ja bekannt“, sagte Alexander Pretsch. Der SFG-Co-Trainer hatte vom VfR Sulz etwas mehr erwartet. „Wir wissen was die können, aber heute war nicht deren Tag.“

Die Teams

SF Gechingen: Schuldt (Tor) Hörner – Carl - Kiwranoglou – Behramaj (75. Ruben J. Baptista)– Roebner (78. Ridon Ramandani) – Pellino (68. Robin Beurenmeister) – Pretsch (63. Lucas Schweitzer) – Hamulic – Tommasi (78. Mensur Mahmoud) – Honigmann.

VfR Sulz: F. Kitzlinger (Tor) – Lein – Mutschler – Mosca – F. Plocher – Siegel – Rumpel – Lange (59. N. Kitzlinger) – Heinz – Aldebsawi (46. Dennis Mutschler) – Güler (59. Felix Haible).

Die Tore

Tore: 1:0 (15.) Jonathan Tommasi 2:0 (24.) Kevin Hörner, 3:0 / 4:0 (28. / 37.) Edison Behramaj, 5:0 (56.) Kevin Hörner, 6:0 (74.) Edison Behramaj, 7:0 (76.) Jonathan Tommasi.

Schiedsrichter: Martha Rosenow.

Zuschauer: 80.