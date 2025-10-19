Bezirksliga Spiel des Tages: FV Grün-Weiß Ottenbronn tiefer in der Krise

Die Sportfreunde Gechingen verschärfen die Situation von Grün-Weiß Ottenbronn noch weiter mit dem 4:1 (1:1) Sieg am neunten Spieltag der Bezirksliga.
FV Grün-Weiß Ottenbronn – SF Gechingen 1:4 (1:1). Nach dem 0:3 gegen den Ex-Landesligisten SV Wittendorf hatten auch die Sportfreunde Gechingen mit den personell gebeutelten Kickern aus Ottenbronn kein Mitleid. Die Gäste sorgen bei der Immisch-Elf für Grün/Weiße-Krisenstimmung. Der letztjährige Bezirksligadritte befindet sich in einem Negativlauf und steht mit neun Punkten aus neun Spielen gefährlich nahe am Abgrund.