Bezirksliga Spiel des Tages: FV Grün-Weiß Ottenbronn tiefer in der Krise

Die Sportfreunde Gechingen verschärfen die Situation von Grün-Weiß Ottenbronn noch weiter mit dem 4:1 (1:1) Sieg am neunten Spieltag der Bezirksliga.

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SF Gechingen 1:4 (1:1). Nach dem 0:3 gegen den Ex-Landesligisten SV Wittendorf hatten auch die Sportfreunde Gechingen mit den personell gebeutelten Kickern aus Ottenbronn kein Mitleid. Die Gäste sorgen bei der Immisch-Elf für Grün/Weiße-Krisenstimmung. Der letztjährige Bezirksligadritte befindet sich in einem Negativlauf und steht mit neun Punkten aus neun Spielen gefährlich nahe am Abgrund.

Gefährlich offen

Nach dem Tor von Edison Behramaj (47.) zum 2:1 lief Ottenbronn einem Rückstand hinterher. In zwei drei Situationen war das Team von Kapitän Levin Mandel gefährlich offen und das nutzten die Gäste gnadenlos aus. Steffen Honigmann nach gewonnenem Sprintduell (59.) und Jonathan Tommasi (64.) auf Vorarbeit vom starken Baptista, der über rechts durchgebrochen war, machten den Sack zu.

GWO verdiente sich zwar für seine kämpferische Leistung trotz klarer spielerischer und läuferischer Unterlegenheit gute Noten, zu einem Treffer reichte es jedoch nicht mehr. Levin Mandel (68.), Lukas Weber knapp drüber (76.) sowie Fabio Mandel (79.) Außennetz – ein Anschlusstreffer hätte nochmals Kräfte frei gesetzt.

Schützenhilfe

So blieb es aber bei der dritten GWO-Niederlage. Nur dank der Schützenhilfe vom Nachbar SV Althengstett (5:2 nach 0:2 Rückstand gegen die SG Ahldorf /Mühlen/Dettensee) bleibt den Ottenbronnern der Relegationsplatz erspart.

Auf einen Blick

FV Grün-Weiß Ottenbronn: Robin Frank – Levin Mandel, Yannick Binder, Julian Glowatzki, Maurice Ilg, Micael Marques, Fabian Weber, Lars Ackermann, Lukas Weber, Lukas Gerber, Marco Schönfelder, Deniz Bünyamin, Semir Radi.

SF Gechingen: Sven Götz – Kevin Hörner, Denis Carl, Lenny Zipperle, Andreas Kiwranoglou, Edison Behramaj, Domenico Pellino, Patrick Roebner, Manuel Anastacio, Ruben Joao Baptista.

Tore: 1:0 (4.), 1:1 (37.) Baptista, 1:2 (47.) Edison Behramaj, 1:3 (59.) Steffen Honigmann, 1:4 (64.) Jonathan Tommasi.

Schiedsrichter: Rini Iljazi

Zuschauer: 200