Bezirksliga Spiel des Tages: Elfmeterpfiff wird in Möttlingen zum Knackpunkt

Meister gegen Vize – im Aufsteigerduell Möttlingen gegen Oberreichenbach-Würzbach war der Gast siegreich. In der torreichen Partie spielten Strafstöße eine große Rolle.
TSV Möttlingen – SG Oberreichenbach-Würzbach 3:5 (0:2). Nach dem 2:0-Auftaktsieg bei der SG Felldorf/Bierlingen und der 3:0 Wertung am grünen Tisch aus dem Spiel gegen den SV Althengstett (2:5) steht der letztjährige Meister der A2, die SG Oberreichenbach/Würzbach, mit sechs Punkten aus zwei Spielen als Aufsteiger richtig gut da. Beim zweiten Auswärtssieg beim „Vize“ TSV Möttlingen rückten drei weitere Punkte auf die Habenseite. Max Eppler, Christopher Pfrommer und Marvin Keppler bescherten Co-Trainer Michael Frey in Vertretung von SG-Trainer Jürgen „Beppo“ Keppler an dessen alter Wirkungsstätte einen 5:3-Erfolg.