Bezirksliga Spiel des Tages: Elfmeterpfiff wird in Möttlingen zum Knackpunkt

Meister gegen Vize – im Aufsteigerduell Möttlingen gegen Oberreichenbach-Würzbach war der Gast siegreich. In der torreichen Partie spielten Strafstöße eine große Rolle.

TSV Möttlingen – SG Oberreichenbach-Würzbach 3:5 (0:2). Nach dem 2:0-Auftaktsieg bei der SG Felldorf/Bierlingen und der 3:0 Wertung am grünen Tisch aus dem Spiel gegen den SV Althengstett (2:5) steht der letztjährige Meister der A2, die SG Oberreichenbach/Würzbach, mit sechs Punkten aus zwei Spielen als Aufsteiger richtig gut da. Beim zweiten Auswärtssieg beim „Vize“ TSV Möttlingen rückten drei weitere Punkte auf die Habenseite. Max Eppler, Christopher Pfrommer und Marvin Keppler bescherten Co-Trainer Michael Frey in Vertretung von SG-Trainer Jürgen „Beppo“ Keppler an dessen alter Wirkungsstätte einen 5:3-Erfolg.

Frühe Führung Das 1:0 nach Steckpass auf Max Keppler nach einer Viertelstunde und das 2:0 nach schlecht abgewehrtem Eckball aus kurzer Entfernung durch Christopher Pfrommer spielten den Gästen in die Hände. „Mit der ersten Halbzeit war ich soweit zufrieden, nur wir hätten die anschließenden Möglichkeiten zu einer deutlichen Pausenführung nutzen müssen“, erklärte Michael Frey.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Rene Fricker per Kopfballvorlage Thomas Kattner freispielen, und der ehemalige Nagolder wurde im Strafraum gelegt. Kattner schoss selbst und verwandelte sicher zum Anschluss.

Abseits reklamiert

Jetzt hatten die Möttlinger ihre beste Phase und kamen durch einen Schuss von der Strafraumkante durch Görkan Köymen zum Ausgleich.

Die Möttlinger Platzherren blieben dran. Minuten später verweigerte der Unparteiische einen klaren Elfmeter, im Gegenzug zeigte er bei einem Foulspiel von Dennis Flaiz an Max Keppler auf den Punkt. Marvin Keppler nützte den Pfiff zum 3:2. In der nächsten Szene reklamierte Möttlingen vergeblich abseits. Das sollte in Folge noch drei, vier Mal passieren, jedes Mal war aber Marvin Keppler durch. Der letztjährige A-Liga-Torjäger hat jedoch die Leichtigkeit beim Toreschießen verloren, ließ zum Glück für den TSV drei Hundertprozentige liegen und war erst vom Elfmeterpunkt zum 5:2 wieder erfolgreich.

Aufstellung und Tore

TSV Möttlingen: Kevin Martinho; Gürkan Köymen (79, Timo Bayer), Rene Fricker (78. Marcus Bungarz), Dennis Flaiz, Marcel Fricker, Moritz Albrecht, Thomas Kattner, Yasin Üstin (61. Marcel Tieck), Paul Oesterle, Ferdinand Gans (67. Maurice Kanehl), Can Uzun.

SG Oberreichenbach/Würzbach: Jan Wiedemann; Jakob Haag, Jens Schober, Oliver Kassen (40. Sandro Niethammer), Marvin Keppler, Christopher Pfrommer, Rico Kugele (78. Marco Zündel), Marvin Stoll, Tim Umbeer, Leopold Hinderer, Max Keppler (82. Johannes Neuweiler).

Tore: 0:1 (14.) Max Keppler, 0:2 (21.) Christopher Pfrommer, 1:2 (49.) Thomas Kattner, 2:2 (54.) Gürkan Köymen, 2:3 (60.) Marvin Keppler, 2:4 (83.) Christopher Pfrommer, 2:5 (87.) Marvin Keppler, 3:5 (90.+4.) Marcel Fricker.

Schiedsrichter: Mario Haas

Zuschauer: 160