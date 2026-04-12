Bezirksliga Spiel des Tages: Altburger siegen im Verfolgerduell beim SV Wittendorf

Nach der Pause ging es ruckzuck und der 1. FC Altburg stellte beim SV Wittendorf auf Sieg. Zwei fragwürdige Handelfmeter führten zu zwei der sechs Tore.
SV Wittendorf – 1. FC Altburg 2:4 (1:1). Im Verfolgerduell haben sich die Gäste aus Altburg dank eines Dreierpacks nach der Pause bei Nieselregen an der Wittendorfer langen Furche durchgesetzt. Mit diesem Sieg sind die Altburger dadurch die ersten Verfolger des Spitzenduos VfR Sulz und SF Gechingen – allerdings mit einem gehörigen Sicherabstand von acht respektive zehn Punkten.