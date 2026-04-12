Bezirksliga Spiel des Tages: Altburger siegen im Verfolgerduell beim SV Wittendorf

Nach der Pause ging es ruckzuck und der 1. FC Altburg stellte beim SV Wittendorf auf Sieg. Zwei fragwürdige Handelfmeter führten zu zwei der sechs Tore.

SV Wittendorf – 1. FC Altburg 2:4 (1:1). Im Verfolgerduell haben sich die Gäste aus Altburg dank eines Dreierpacks nach der Pause bei Nieselregen an der Wittendorfer langen Furche durchgesetzt. Mit diesem Sieg sind die Altburger dadurch die ersten Verfolger des Spitzenduos VfR Sulz und SF Gechingen – allerdings mit einem gehörigen Sicherabstand von acht respektive zehn Punkten.

Der stark ersatzgeschwächt spielende SV Wittendorf geriet kurz nach der Pause auf die Verliererstraße. Nach einem hohen Ballgewinn der Altburger schalteten diese in der 48. Minute blitzschnell um und über die Stationen Jan Becht und den besten Altburger, Zsolt Balogh, vollendete Altburgs Torjäger Luca Malandra zur erstmaligen Führung der Gäste zum 1:2. Wenige Sekunden später landete ein Pressschlag von Wittendorfs Abwehrspieler und Altburgs Mittelfeldakteur Silas Roller unhaltbar für Wittendorfs Keeper Marco Geigle in dessen Gehäuse.

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Innerhalb weniger Minuten hatten die Gäste aus Altburg die Wittendorfer sprichwörtlich überrumpelt und es sollte aus Sicht der Gäste noch besser kommen. In der 54. Minute bekam Wittendorfs Spielertrainer Marco Sumser, der an diesem Tag glücklos agierte, nach Ansicht des unter Beobachtung stehenden Schiedsrichters Maximilian Hügel den Ball an die Hand. Er entschied folgerichtig auf Strafstoß. Robert Deda verwandelte diesen zum Zwischenstand von 4:1 aus Sicht der Gäste.

Mittel fehlen

Von diesem Dreifachschlag sollten sich die Gastgeber nicht erholen. Das Bemühen war dem SV Wittendorf zwar nicht abzusprechen, aber an geeigneten Mitteln fehlte es an diesem Tag. Altburg stand hinten meist sicher und musste nur noch einen ebenfalls sehr zweifelhaften Handelfmeter gegen sich hinnehmen. Diesen verwandelte Sumser zum 2:4 in der 65. Minute.

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Zur Halbzeit hatte sich dieser klare Ausgang der Partie noch nicht angebahnt. Nach einem gut ausgespielten Konter der Wittendorfer und einer guten Spielverlagerung brachte Dominik Schillinger mit seinem platzierten Flachschuss die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Zuvor hatte auf Seiten der Gastgeber Liam Schmid ebenfalls nach einem Konter eine dicke Chance liegen lassen.

Über die Linie gestochert

Beim Ausgleichstreffer der Gäste nach einem ruhenden Ball agierte die Wittendorfer Hintermannschaft unglücklich. Den Freistoß der Altburger stocherte Jan Brecht am langen Pfosten über die Linie. Nach der Pause sollten dann die Altburger die Partie innerhalb weniger Minuten für sich entscheiden.

Auf einen Blick

SV Wittendorf: Marco Geigle – Collin Schmid, Robin Schillinger, Ralf Haas (73. Jakob Burkhardt), Dominik Schillinger, Marco Sumser, Allesandro Iantorno (62. Peter Schmid), Krischan Steeb (78. Dominik Strobl), Johannes Burkhardt, Liam Schmid, Luca Schmid.

1. FC Altburg: Lars Großmann – Zsolt Balogh (8. Ralph Weber), Kristian Knezevic (73. Paul Eckert), Jonathan Stockinger, Silas Roller (79. Nderim Berisha), Niklas Roller, Robert Deda, Jan Brecht, Philipp Horny (90. Marcel Kalmbach), Mohamed Conde, Luca Malandra (83. Jan Hölzle).

Tore: 1:0 Dominik Schillinger (19.), 1:1 Jan Brecht (28.), 1:2 Luca Malandra (48.), 1:3 Silas Roller (49.), 1:4 Robert Deda (54., Handelfmeter), 2:4 Marco Sumser (65., Handelfmeter).

Schiedsrichter: Maximilian Hügel.