VfR Sulz – SG Vöhringen 0:1 (0:0). Die Zuschauer durften in Sulz ein hitziges Derby erleben. Bei perfektem Fußballwetter trafen die beiden Bezirksligisten aufeinander.

die Anfangsminuten verliefen überraschend ruhig. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig und versuchten sich ins Spiel hineinzutasten – nennenswerte Offensivaktionen blieben dabei Mangelware. Dann jedoch der Schockmoment in der zehnten Minute: Sulzers Nummer Zehn, Maurice Fadda, blieb nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Gegenspieler schreiend am Boden liegen. Der Kicker musste ausgewechselt werden und musste sich das Spiel unter Schmerzen anschauen. Die Partie war für mehrere Minuten unterbrochen

Lesen Sie auch

Plocher bleibt glücklos

In Minute 30 die erste der vielem Torchancen der Gastgeber. Lukas Plocher scheiterte zweimal am Keeper der Gäste, der zwei überragende Paraden zeigte. Nur zehn Minuten später vergab Jonathan Siegel die nächste Großchance für die Sulzer: Allein auf den Torwart zulaufend, umdribbelte er ihn, setzte den Ball dann aber über das leere Tor.

Die Vöhringer bekamen keine Ruhe, auch weil die Sulzer ordentlich aufdrehten. Nach einem langen Ball in die Tiefe wurde ein Sulzer im Strafraum gefoult und es gab in der 43. Spielminute den Strafstoß für die Gastherren. Doch es kam noch schlimmer aus Sicht der SG, denn Max Giese sah Gelb-Rot. Somit war das Team von Denis Gonszcz nur noch zu zehnt.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Derby Erlösungstreffer und Viererpack beim Lokalkampf in Empfingen Das ungleiche Duell zwischen der gastgebenden SG Empfingen und den abstiegsbedrohten Gästen aus Wittendorf nahm spätestens zum Ende der ersten Halbzeit den zu erwartenden Verlauf.

Jonathan Siegel, der zuvor bereits eine Riesenchance vergeben hatte, trat zum Elfmeter an – doch auch vom Punkt blieb den Sulzern das Tor verwehrt. So ging es trotz klarer Möglichkeiten mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Im zweiten Durchgang verloren die Gastgeber spürbar an Dominanz, das Spiel wurde zunehmend zerfahren und hektisch. Auch die Torchancen blieben aus. Zwar hatte der VfR gegen Ende noch einmal einige vielversprechende Szenen, insbesondere durch Lukas Plocher, doch das erlösende Tor fiel nicht. „Wir haben das in der zweiten Halbzeit zu Zehnt echt gut gemacht“, so Pascal Kopf, Co-Trainer der Vöhringer.

Gonszcz entscheidet Derby

Als die vierminütige Nachspielzeit fast abgelaufen war, schlug die SG Vöhringen eiskalt zu. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete der Ball bei Spielertrainer Denis Gonszcz. Der nahm Maß, zog von der rechten Seite nach innen und schlenzte die Kugel flach und präzise in die lange Ecke.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Landesliga TSF Dornhan bieten VfB lange Paroli Der Abstieg ist für die TSF Dornhan längst besiegelt, dennoch wartete man mit einer engagierten Leistung gegen den VfB Bösingen auf und bot dem Favoriten enorme Gegenwehr. Der VfB kam erst in der Schlussphase zu dem Toren zum 2:0-Sieg.

Der Ball rutschte an drei Sulzer Spielern vorbei und schlug im Tor ein. Die Spieler auf dem Rasen feierten euphorisch den Derbysieg. „Dieser Sieg ist meiner Meinung nach nicht verdient, wir waren vor allem nach der Roten Karte das bessere Team. Sie haben aber Zehnt extrem gut verteidigt und die Räume dicht gemacht“, so VfR-Spielertrainer Domenico Mosca.