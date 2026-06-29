Bezirksliga – SG Fischbach/Weiler: Schritt für Schritt kontinuierlich nach oben

Die SG Fischbach-Weiler feiert den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach dem entscheidenden 1:1 in Riedböhringen - im Rückspiel der Relegation - freute sich SG-Trainer Stefan Ringgenburger: „Endlich ist es mit der großen Anspannung vorbei. Wir wollen den Moment genießen und uns dann auf die kommende Saison freuen. Jetzt hab ich erst einmal Urlaub“, ging es am Sonntag mit seiner Frau und den Kindern zur Abkühlung und Einstimmung ins Schwimmbad.

Lange ist es her Routinier Sven Müller erinnert sich, „dass es schon lange her ist, dass ich mit dem FC Fischbach in der Bezirksliga gespielt habe.“ In konkreten Zahlen: Vor sieben Jahren (2019) stieg der FCF nach einem 6:0-Sieg am 15. Juni in Obereschach ab. Die Rückkehr ins Oberhaus ist nach 1982, 1993 und 2018 der vierte Aufstieg.

Für den FC Weiler, der mit den Fischbachern seit 2022 eine Spielgemeinschaft bildet, ist es das erste Mal in der Bezirksliga. „Daher ist es natürlich für Weiler und deren Spieler wie Aron Schmitz, Joel Günter oder die Brüder Nico und Luca Rapp vom Gefühl her noch mal etwas anderes und emotionaleres für die Vereinsgeschichte. Allerdings, wenn man bei uns den Torjubel zum 1:1 gesehen hat und den Schlusspfiff, dann hat man gemerkt, dass dieses Team und die Vereine in den vergangenen Jahren toll zusammengewachsen sind. Es war eine kontinuierlich positive Entwicklung“, betont Stefan Ringgenburger.

Nervenstarker Nico Tranzer

Für ihn war das 1:1 bei der SG Riedböhringen/Fützen vor rund 700 Fans sinnbildlich für die ganze Saison: „Unser einziger Gegentreffer war ein Elfmeter, wir sind defensiv sehr gut gestanden.“

Nervenstark war Strafstoßschütze Nico Tranzer. Warum schoss er und nicht die Toptorschützen Nico Rapp, Sven Mülleroder Julian Wöhde?

Stefan Ringgenburger erklärt: „Sie haben alle in der Runde schon einen Elfer verschossen - Tranzer nicht. Daher legte ich dies schon vorzeitig fest.“ Da konnten die Fischbacher froh sein, dass sie einem Elfmeterschießen entgehen konnten.