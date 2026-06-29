Bezirksliga – SG Fischbach/Weiler: Schritt für Schritt kontinuierlich nach oben

Warum die SG Fischbach/Weiler verdient den Sprung in die Bezirksliga schafft. Coach Stefan Ringgenburger leistet seit Jahren hervorragende Arbeit.
Die SG Fischbach-Weiler feiert den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach dem entscheidenden 1:1 in Riedböhringen - im Rückspiel der Relegation - freute sich SG-Trainer Stefan Ringgenburger: „Endlich ist es mit der großen Anspannung vorbei. Wir wollen den Moment genießen und uns dann auf die kommende Saison freuen. Jetzt hab ich erst einmal Urlaub“, ging es am Sonntag mit seiner Frau und den Kindern zur Abkühlung und Einstimmung ins Schwimmbad.