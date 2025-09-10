Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Zweiter gegen Vierter im Top-Spiel in Deißlingen

Das Spitzenspiel der englischen Woche steht in Deißlingen an. Die noch immer makellosen Trossinger sind zu Gast in Frommern. In Ebingen kommt es zum Kellerduell.

Die englische Woche in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hat es in sich! Für die Teams, die nach vier Spieltagen aus dem oberen Tabellendrittel grüßen, stehen schwierige Aufgaben an. Insbesondere gilt das für die SGM Deißlingen/Lauffen und den TSV Laufen/Eyach, die jeweils zehn Zähler auf dem Konto haben und nun am Donnerstag (19 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen. Dabei wird es wohl vor allem darauf ankommen, ob es die Gäste-Abwehr schafft, die mit Abstand beste Offensive der bisherigen Saison in Schach zu halten. Denn 19 Treffer in vier Partien sind ein gehöriges Ausrufezeichen der SGM – wobei zehn Tore allein auf die Konten von Tom Ritzel und Robin Schumpp gehen.

Platzt der Knoten in Frommern? Der noch immer mit einer makellosen Bilanz dastehende Tabellenführer, die Spvgg Trossingen, ist parallel beim Landesliga-Absteiger in Frommern gefragt. Gelingt dem Team von Cheftrainer John Müller der fünfte Sieg im fünften Spiel? Frommerns neuer Spielertrainer Lukas Foelsch und sein Teamkollegen werden etwas dagegen haben – müssen sich aber wohl offensiv steigern, um dem Spitzenreiter Punkte abzuluchsen. Mit nur zwei eigenen Treffern aus den ersten vier Spielen sind die Frommerner im Angriff bislang schlichtweg zu harmlos.

Gleiches lässt sich über den FV Rot-Weiß Ebingen und die SGM Bösingen II/Beffendorf behaupten, die im Kellerduell dieses Spieltags aufeinandertreffen (18.30 Uhr). Die Ebinger stehen nach drei absolvierten Partien noch ohne Punkt da. Die SGM konnte zwar zum Auftakt gegen Wurmlingen (1:1) punkten, verlor seitdem jedoch drei Spiele in Folge – allerdings gegen starke Konkurrenz (Trossingen, Laufen und Frommern). Mit der SGM Hardt/Lauterbach und dem FC Grosselfingen treffen zwei weitere Teams aufeinander, die sich aktuell in der Abstiegszone befinden. Die SGM Schramberg/Sulgen, die mit null Punkten und satten 23 Gegentoren aus vier Spielen katastrophal in die Saison gestartet ist, reist zum Auswärtsspiel nach Bubsheim.

Straßberg empfängt Kolbingen

Doch zurück ans obere Ende der Tabelle, wo der TSV Straßberg das dritte Team im Zehn-Punkte-Club ist. Nach dem 3:0-Sieg über Frommern im Absteiger-Duell am Wochenende dürften die Straßberger nun mit breiter Brust in diese englische Woche gehen. Die Favoritenrolle gegen den SV Kolbingen dürfte der Mannschaft von Coach Marc-Philipp Kleiner in jedem Fall zuteilwerden.

Top-Torjäger Fabio Müller

Zu Beginn des Spieltags empfängt der TSV Trillfingen den SV Dotternhausen (18 Uhr). Die Trillfinger präsentierten sich in der noch jungen Saison bislang als enorm heimstark: Zwei Spiele, zwei Siege, 10:0 Tore. Keine leichte Aufgabe also für den SVD, mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten. Komplettiert wird die englische Woche von der SGM Gruol/Erlaheim, die im Heimspiel gegen den SV Wurmlingen erneut auf Top-Torjäger Fabio Müller (sechs Treffer) vertrauen wird.