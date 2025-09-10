Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Zweiter gegen Vierter im Top-Spiel in Deißlingen

Das Spitzenspiel der englischen Woche steht in Deißlingen an. Die noch immer makellosen Trossinger sind zu Gast in Frommern. In Ebingen kommt es zum Kellerduell.
Die englische Woche in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hat es in sich! Für die Teams, die nach vier Spieltagen aus dem oberen Tabellendrittel grüßen, stehen schwierige Aufgaben an. Insbesondere gilt das für die SGM Deißlingen/Lauffen und den TSV Laufen/Eyach, die jeweils zehn Zähler auf dem Konto haben und nun am Donnerstag (19 Uhr) im direkten Duell aufeinandertreffen. Dabei wird es wohl vor allem darauf ankommen, ob es die Gäste-Abwehr schafft, die mit Abstand beste Offensive der bisherigen Saison in Schach zu halten. Denn 19 Treffer in vier Partien sind ein gehöriges Ausrufezeichen der SGM – wobei zehn Tore allein auf die Konten von Tom Ritzel und Robin Schumpp gehen.