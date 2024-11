Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Zwei Herbstmeister, Trillfingen im Rausch und eine Nullnummer

1 Torlos blieb es in der Partie zwischen dem TSV Benzingen und FC Suebia Rottweil. Foto: Kara

Die Vorrunde in den beiden Bezirksliga-Staffeln Schwarzwald/Zollern ist absolviert: So konnten am Wochenende unter anderem der TSV Trillfingen und FC Pfeffingen überzeugen.









Für den FC Pfeffingen gab es gegen den SV Heiligenzimmern zum zweiten Mal in dieser Saison drei Punkte zu bejubeln. Der FCP ging zunächst durch Jannik Wißmann (8.Spielminute) in Führung, ehe die Gäste kurze Zeit später zum 1:1 ausglichen. Die Pfeffinger gaben sich nicht auf und gingen durch Felix Binder in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs abermals in Führung.