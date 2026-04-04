Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Winzeln schlägt Dotternhausen mit 2:0

Im Top-Spiel des 25. Spieltags hat der SV Winzeln den durch einen frühen Platzverweis geschwächten Tabellendritten aus Dotternhausen mit 2:0 besiegt.
Die Geschichte dieses Top-Spiels in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern am Ostersamstag war im Grunde nach 35 Minuten erzählt. Zunächst war der Arbeitstag von Marius Oberle nach einer gelb-roten Karte bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde beendet. „Das war ein langer Ball, bei dem wir uns dann nur noch mit einem Foul zu helfen wussten“, analysierte Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz die Szene. Die Gäste würden also den Rest des Nachmittags in Unterzahl bestreiten müssen. Doch es kam wenige Minuten später noch schlimmer.