Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Winzeln schlägt Dotternhausen mit 2:0

Die Geschichte dieses Top-Spiels in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern am Ostersamstag war im Grunde nach 35 Minuten erzählt. Zunächst war der Arbeitstag von Marius Oberle nach einer gelb-roten Karte bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde beendet. „Das war ein langer Ball, bei dem wir uns dann nur noch mit einem Foul zu helfen wussten“, analysierte Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz die Szene. Die Gäste würden also den Rest des Nachmittags in Unterzahl bestreiten müssen. Doch es kam wenige Minuten später noch schlimmer.

Vorentscheidung innerhalb von zehn Minuten In der 25. Minute köpfte Niklas Sohmer in Folge einer Ecke an die Latte, doch Spielertrainer Tobias Heizmann war für den Abstauber zur Stelle und brachte die Gastgeber in Führung. „Winzeln ist extrem gut bei Standardsituationen. Also das Gegentor nach einem Eckball kann mal passieren“, so Mauz. Knapp zehn Minuten später setzte Winzeln dann den zweiten Treffer drauf. Dominik Gaus schickte seinen Namensvetter Simon Gaus mit einem langen Ball auf die Reise, der die Kugel sauber kontrollierte und SVD-Keeper Nikolas Effinger gekonnt überlupfte. „Danach war es dann natürlich schwer für uns. Aber ich bin mit der Moral meiner Mannschaft sehr zufrieden. Gerade in der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Ich finde nicht, dass man da gemerkt hat, dass wir in Unterzahl waren“, sprach Mauz seinen Kollegen ein Lob aus.

Zweimal Pfosten

Nach dem Seitenwechsel waren es dennoch die Hausherren, die dem dritten Tor hin und wieder nahekamen. Nach einer Freistoßflanke traf Heizmann den Pfosten und Adrian Heim scheiterte mit einem seiner Abschlüsse ebenfalls nur am Aluminium. Dementsprechend ungefährdet war der Heimsieg im Laufe der 90 Minuten. „Es war ein überraschend klarer Sieg für uns. Wir sind stabil gestanden und ich denke auch, dass Dotternhausen mit den Platzverhältnissen nicht gut zurechtgekommen ist“ – eine Analyse von Tobias Heizmann, die auch sein Gegenüber Mauz bestätigte. „In Summe ist es ein hochverdienter Sieg“, meint der Übungsleiter des SVW.

Abschied aus dem Aufstiegsrennen?

Durch die Niederlage und den zeitgleichen 3:1-Erfolg des TSV Straßberg gegen den FC Grosselfingen beträgt der Rückstand der Dotternhausener auf den Relegationsplatz nun elf Punkte. Sollte Straßberg in seinen Nachholspielen punkten und die SGM Deißlingen/Lauffen überholten, wären es aus SVD-Sicht sogar 14 Zähler Rückstand auf eine mögliche Aufstiegschance – eine Hypothek, die sich im restlichen Saisonverlauf wohl nur sehr schwierig ausgleichen lassen wird. Winzeln bleibt indes Tabellensiebter, hat aber nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf die SGM Hardt/Lauterbach und acht auf die SGM Gruol/Erlaheim und den SV Dotternhausen – bei zwei absolvierten Spielen weniger.

Personal und Torschützen

SV Winzeln: Haller, Heizmann, S. Hess, M. Sohmer (68. Merz), Heim (86. Albu), D. Gaus, N. Sohmer, L. Hess (63. Akyildiz), S. Gaus, Ziegler, Hofgaertner. SV Dotternhausen: Effinger, Maiberg, Wissmann, J. Oberle, M. Oberle, Schimak (82. Scherer), Hertrich (78. Zirkel), L. Strobel, R. Strobel, King (87. Schnekenburger), Mauz. Tore: 1:0 Heizmann (25.), 2:0 S. Gaus (35.) Besondere Vorkomnisse: Gelb-rote Karte für M. Oberle (17.). Schiedsrichter: Hans-Peter Imhof.