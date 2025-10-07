Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: TSV Frommern auf einem guten Weg

Der TSV Frommern ist mit drei Siegen und 17 Toren aus den letzten vier Ligaspielen aktuell in guter Verfassung.
Die Formkurve des TSV Frommern zeigt eindeutig nach oben. Der 6:2-Sieg bei der SGM Schramberg/Sulgen war der dritte Sieg des Landesliga-Absteigers in den vergangenen vier Partien. Auch wenn Spielertrainer Lukas Foelsch zu bedenken gibt: „Das war wahrscheinlich unsere schlechteste Leistung der letzten Wochen.“ Dennoch ging man als Sieger vom Feld – ebenso wie zuletzt zuhause gegen Hechingen (4:1) und Ebingen (5:1).