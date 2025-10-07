Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: TSV Frommern auf einem guten Weg

Die Formkurve des TSV Frommern zeigt eindeutig nach oben. Der 6:2-Sieg bei der SGM Schramberg/Sulgen war der dritte Sieg des Landesliga-Absteigers in den vergangenen vier Partien. Auch wenn Spielertrainer Lukas Foelsch zu bedenken gibt: „Das war wahrscheinlich unsere schlechteste Leistung der letzten Wochen.“ Dennoch ging man als Sieger vom Feld – ebenso wie zuletzt zuhause gegen Hechingen (4:1) und Ebingen (5:1).

Drei „einfache Tore“ Mann des Tages am vergangenen Sonntag war Mittelfeldspieler Arthur Albert mit einem Dreierpack. „Arthur hat die Qualität, diese tiefen Läufen anzubringen und hat dann auch noch einen richtig guten Abschluss. Es freut mich, dass er sich belohnen konnte“, so Foelsch. Albert selbst gibt dieses Lob direkt an seine Teamkollegen weiter: „Es waren eigentlich drei einfache Tore – eins per Elfmeter, eins nach einer Hereingabe und eins nach einem super Steckpass.“ Viel mehr als sein eigenes Torekonto freut den 25-Jährigen, dass der TSV nach dem eher holprigen Saisonstart nun auf einem guten Weg zu sein scheint.

Zollern-Alb-Derbys stehen an

Dieses Gefühl teilt natürlich sein Trainer: „Wir wissen jetzt, wo das Tor steht. Das war zu Beginn der Saison nicht immer so“, meint Foelsch lachend. 17 Tore in den vergangenen vier Ligaspielen geben ihm Recht. „Die Entwicklung passt. Wir grooven uns immer mehr ein – wie wir Fußball denken und spielen wollen“, lobt der 38-Jährige seine Mannschaft. Er ergänzt aber auch unverblümt: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt in den kommenden Zollern-Alb-Derbys schlagen werden.“ Am kommenden Sonntag empfangen die Frommerner die SGM Gruol/Erlaheim. In der Woche danach geht es nach Grosselfingen, bevor die Duelle mit dem TSV Trillfingen und dem SV Dotternhausen anstehen.