Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Trillfingens erneuter Torrausch und Rangendingens Chancenwucher

1 Allen Grund zum Jubeln hatte David Kleinfeld. Er traf beim 4:4 des TSV in Wurmlingen gleich zwei Mal. Foto: Eibner-Pressefoto//Florian Wolf

Während die Sportfreunde aus Bitz eine deftige Niederlage einstecken musste, erkämpfte sich Trillfingen nach einem Acht-Tore-Thriller noch einen Punkt. Der 5. Spieltag hatte es ordentlich in sich.









Link kopiert



Am Wochenende stieg der 5. Spieltag der beiden Staffeln in der neuen Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Weiterhin sieglos ist der FC Pfeffingen. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann nichts mehr draufsetzen, die SpVgg Bochingen hat es dann konsequenter gespielt und verdient gewonnen. Mit unseren Ausfällen können wir aktuell nur an optimalen Tagen um Punkte mitspielen“, ordnet der FCP-Coach Steffen Kopp die aktuelle Verfassung seiner Mannschaft sein.