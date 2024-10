Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Top-Spiel steigt in Deißlingen

1 Robin Schumpp, Top-Torjäger der SG Deißlingen/Lauffen, trifft mit seinem Team auf Bubsheim im Spitzenspiel. Foto: Jürgen Schleeh

Das absolute Top-Spiel am 10. Spieltag. Während die Gastgeber ausgeruht in die Partie gehen können, wurde der SV Bubsheim am Donnerstagabend noch im Bezirkspokal bei der SpVgg Trossingen gefordert. Für den SVB daher auch eine „Woche der Wahrheit“ mit zwei so extrem bedeutsamen Begegnungen. Könnte somit ein Vorteil für die Mannschaft von SG-Spielertrainer Felix Schaplewski sein. Klar ist zumindest, dass der Verlierer dieses Duells zunächst einmal zurückfallen wird, so dass die vorrangige Zielsetzung lauten: zumindest nicht verlieren.









