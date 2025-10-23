Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Stürzt Trossingen in Straßberg den Primus?

Bereits am Samstag findet das Spitzenspiel des 13. Bezirksliga-Spieltags statt. Der noch ungeschlagene Tabellenführer TSV Straßberg empfängt eine hochmotivierte Spvgg Trossingen.
Nach zwölf Spieltagen ist der Landesliga-Absteiger aus Straßberg noch immer ungeschlagen. Elf Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Mit 39 Toren stellt man die zweitbeste Offensiver der Bezirksliga, mit nur neun Gegentreffern sogar die beste Defensive. Der Rückenwind könnte für die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner aktuell also kaum stärker sein. Dementsprechend groß ist die Vorfreude, am kommenden Samstag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen die Spvgg Trossingen erneut das eigene Können unter Beweis stellen zu dürfen.