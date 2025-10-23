Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Stürzt Trossingen in Straßberg den Primus?

Nach zwölf Spieltagen ist der Landesliga-Absteiger aus Straßberg noch immer ungeschlagen. Elf Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Mit 39 Toren stellt man die zweitbeste Offensiver der Bezirksliga, mit nur neun Gegentreffern sogar die beste Defensive. Der Rückenwind könnte für die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner aktuell also kaum stärker sein. Dementsprechend groß ist die Vorfreude, am kommenden Samstag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen die Spvgg Trossingen erneut das eigene Können unter Beweis stellen zu dürfen.

Bereit für das Top-Spiel „Wir sind bereit für das Top-Spiel! Schon seit letztem Wochenende sagen wir immer wieder, dass wir uns auf das Spiel am Samstag extrem freuen können“, so Kleiner im Vorfeld des Duells. Mit Blick auf den kommenden Gegner findet der Straßberger Coach lobende Worte – schließlich ist der Tabellendritte aus Trossingen mit 25 Punkten aus den ersten zwölf Partien ebenfalls sehr gut in die Saison gestartet.

„Trossingen verfügt über eine starke Offensive und mehrere Spieler, die den Unterschied ausmachen können“, warnt Kleiner vor dem Kontrahenten, ergänzt aber: „Wir kennen auch ihre Schwächen – und genau da setzen wir an. Es wird ein spannendes Duell auf hohem fußballerischen Niveau.“ Der Straßberger Coach erwartet von seiner Mannschaft „Zusammenhalt am Maximum“ und „dass wir die drei Punkte in unserem Stadion behalten“.

Wenn es nach Kamran Yahyaijan und Co. geht, soll das dem Tabellenführer am Samstag eben nicht gelingen. Der Trossinger Kapitän erzielte bereits sieben Saisontreffer – zuletzt einen Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen den SV Winzeln – und ist damit hinter Dean Savic (zehn) der zweitbeste Torjäger seines Teams. Nachdem die Spvgg zwischenzeitlich mit nur einem Punkt aus vier Spielen verzweifelt nach ihrer Bestform gesucht hatte, scheint man inzwischen – rechtzeitig zum Top-Spiel in Straßberg – wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden zu haben. In Bubsheim (3:0) und gegen Winzeln (3:1) fuhr man jeweils hochverdiente Siege ein. Und im Bezirkspokal erreichte man mit einem 1:0-Erfolg über den SV Tuningen die nächste Runde.

Fokus auf die Defensive

„Wir setzen den Fokus aktuell vor allem darauf, eine stabile Defensive zu haben. Vorne haben wir immer die Qualität, ein Tor zu schießen“, beschreibt Yahyaijan den Schlüssel zum Erfolg der vergangenen Wochen. Nun hat die Trossinger Defensive in Straßberg eine besonders schwierige Prüfung vor der Brust. Das weiß auch der Kapitän: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Straßberg ist eine starke Mannschaft, die man nie abschreiben darf. Sie haben einige Spiele nach Rückstand noch gewonnen, also müssen wir über 90 Minuten konzentriert sein.“

Ein besonderes Augenmerk wird Jan Ferdinand gelten. „Er ist natürlich ein Unterschiedsspieler“, meint Yahyaijan über den Ex-Balinger, auf dessen Konto bereits zehn Saisontore stehen. „Ich kenne ihn von früher noch ganz gut, er war damals beim VfB Stuttgart als ich in der Freiburger Jugend gespielt habe. Aber wir haben keine Angst – weder vor ihm, noch vor Straßberg.“