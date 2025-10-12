Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Straßberg erzielt zwei Tore durch Standards gegen Laufen

Der TSV Straßberg steht weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. In einer engen Partie gewinnen die Schmeienkicker mit 3:1 gegen wackere Laufener.

Am Spieltag ereilte Straßbergs Coach Marc-Philipp Kleiner eine Hiobsbotschaft. Leon Mathauer und Andreas Hotz fielen beide erkrankt aus. „Ich habe mich dann entschieden Jonas Jehle hinten rein zu stellen.“ Er sollte ein überragendes Spiel machen. „Besser kann man die Position des Innenverteidigers nicht spielen. Er war für mich der Mann des Spiels“, so Kleiner nach Abpfiff.

Frühe Führung Eine erste Standardsituation brachte früh den Führungstreffer für den ungeschlagenen Tabellenführer. Aus halbrechter Position brachte Moritz Binder den Ball gefährlich vor den gegnerischen Kasten. Laufens Torhüter Tim Conzelmann war irritiert aufgrund von Freund und Feind an seinem Fünfmeterraum. Er sah den Ball, der von Valentin Riester noch berührt wurde, erst spät und konnte nur noch per Reflex reagieren. Der Ball landete aber trotzdem im Tor.

Laufen war in der Folge unbeeindruckt und zeigte sich gut eingestellt auf dieses Derby. Ein Distanzschuss von Kai Beuter sorgte für ein erstes offensives Lebenszeichen. Kurz darauf verpasste Tobias Schatz am langen Pfosten die Gelegenheit, nachdem ein scharfer Diagonalball ihn ideal gefunden hatte. Das hätte schon das 1:1 sein können.

Tobias Schatz sticht heraus

Das fiel kurze Zeit später nachdem der überragende Schatz den Ball in die Tiefe durchsteckte. Marco Schneider musste aus etwas spitzem Winkel alles riskieren, zimmerte aber den Ball knallhart in die lange Ecke. Laufens Anhang jubelte über den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich zum 1:1.

Gastgeber mit Luft nach oben

Und sechs Minuten vor der Halbzeit hatte der Tabellenelfte sogar das 2:1 auf dem Fuß. Nach einem blitzsauberen Konter über die linke Seite flankte Schatz in den Rückraum, dort nahm Schneider den Ball volley, traf ihn aber nicht voll, sodass diese gute Gelegenheit für Laufen verpuffte. Von den Gastgebern kam in den ersten 45 Minuten viel zu wenig. Offensiv blieb vieles Stückwerk. Einzig eine Einzelaktion mit anschließendem Abschluss aus 30 Metern von Jan Ferdinand sorgte für ein Gefahrenmoment.

Rückschlag für die Gäste

Die Gastgeber kamen willensstärker aus den Kabinen. Ein erster Eckball segelte an den langen Pfosten, wo Jan Ferdinand lauerte und zum 2:1 einköpfte. Und wie in der ersten Hälfte geriet Laufen früh in Rückstand. Der schnelle Lennart Kelm hatte kurz darauf das 3:1 auf dem Fuß, doch sein Abschluss ging knapp neben den Pfosten.

Danach verflachte die Partie ein wenig. Straßberg ließ so gut wie nichts mehr zu. Laufen stand tiefer und attackierte nicht mehr früh. Wieder war es eine Standardsituation, die in der 75. Minute für Gefahr sorgte. Straßbergs Elias Göz nahm aus zentraler Position aus 25 Metern Maß, doch Laufens Keeper Conzelmann machte sich ganz lang und parierte den Ball.

Heiße Schlussphase im Schmeien-Stadion

Es ging in die Schlussminuten, die es noch einmal in sich haben sollten. Ein Kopfball und ein gefährlich direkt getretener Eckball von Schneider weckten bei Laufen nochmals Hoffnung. Auf der anderen Seite war es der eingewechselte Rene Bravo Pereira, der die Chance zum 3:1 hatte, doch wieder parierte Conzelmann stark. Eben jener ging bei der letzten Aktion mit nach vorne. Sven Männel lief den Konter und schoss den Ball zum Endstand ins leere Tor der Gäste.

TSV Straßberg: C. Kleiner, Binder, Jehle, Kelm (90.+2 M. Henes), Göz (90.+4 Hahn), Scherzinger, S. Henes (74. Cuviello), Akil (85. Männel), Reimann, Riester (81. Bravo Pereira), Ferdinand.

TSV Laufen: Conzelmann, Steinmetz (59. Jäck/78. Mai), Ast (55. K. Bendrin), Beuter, Schatz, Stuhrmann (81. Fuss), Schneider, Heckendorf, George (73. Kiefer), Seyfarth, Wissenbach.

Tore: 1:0 Valentin Riester (5.), 1:1 Marco Schneider (18.), 2:1 Jan Ferdinand (47.), 3:1 Sven Männel (90.+6).

Schiedsrichter: Michael Haas.

Zuschauer: 250.