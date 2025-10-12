Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Straßberg erzielt zwei Tore durch Standards gegen Laufen

Der TSV Straßberg steht weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. In einer engen Partie gewinnen die Schmeienkicker mit 3:1 gegen wackere Laufener.
Am Spieltag ereilte Straßbergs Coach Marc-Philipp Kleiner eine Hiobsbotschaft. Leon Mathauer und Andreas Hotz fielen beide erkrankt aus. „Ich habe mich dann entschieden Jonas Jehle hinten rein zu stellen.“ Er sollte ein überragendes Spiel machen. „Besser kann man die Position des Innenverteidigers nicht spielen. Er war für mich der Mann des Spiels“, so Kleiner nach Abpfiff.