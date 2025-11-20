Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Stolpert der Spitzenreiter in Hechingen?

Wenn der FC Hechingen am Samstag (14.30 Uhr) im Weiherstadion die SGM Deißlingen/Lauffen empfängt, sind die Rollen klar verteilt.
Nach 16 Spieltagen ist die SGM Deißlingen/Lauffen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern noch immer ungeschlagen. Zwölf Siege und vier Unentschieden stehen zu Buche, dementsprechend ist man Tabellenführer mit 40 Punkten – aktuell vier mehr als der TSV Straßberg, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Die Zielsetzung im ist eindeutig: Die letzten drei Partien des Jahres erfolgreich gestalten und als Spitzenreiter überwintern.