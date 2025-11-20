Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Stolpert der Spitzenreiter in Hechingen?

Nach 16 Spieltagen ist die SGM Deißlingen/Lauffen in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern noch immer ungeschlagen. Zwölf Siege und vier Unentschieden stehen zu Buche, dementsprechend ist man Tabellenführer mit 40 Punkten – aktuell vier mehr als der TSV Straßberg, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Die Zielsetzung im ist eindeutig: Die letzten drei Partien des Jahres erfolgreich gestalten und als Spitzenreiter überwintern.

Serie soll weitergehen „Wir sind noch ungeschlagen – und das wollen wir auch bis zur Winterpause bleiben“, nimmt auch Coach Felix Schaplewski kein Blatt vor den Mund. „Die Jungs machen einen sehr guten Job. Wir können verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle als Team kompensieren“, lobt er vor allem die Trainingsbeteiligung seiner Schützlinge.

Im Vorfeld des Duells am Samstag ist man sich im Lager der SGM allerdings auch bewusst, dass die Aufgabe in Hechingen alles andere als einfach werden wird. „Die Favoritenrolle ist klar verteilt, das stimmt. Jedoch schätzen wir Hechingen stärker als ihre aktuelle Platzierung ein“, meint Schaplewski über den Tabellen-13. der Bezirksliga. „Vor allem zu Beginn der Saison haben sie gezeigt, dass sie viel Qualität haben. Wir müssen über 90 Minuten hellwach sein und robuste Zweikämpfe führen.“

Auf der anderen Seite will man sich – bei allem Respekt vor den Qualitäten des Spitzenreiters – als Außenseiter natürlich nicht seinem Schicksal ergeben. „Es kommt die offensivstärkste Mannschaft und die zweitbeste Defensive ins Weiherstadion. Sie stehen absolut zurecht da oben“, findet Hechingens Spielertrainer Joso Zupan lobende Worte für den kommenden Gegner. Dennoch geht der FCH mit hohen Ansprüchen in die Begegnung: „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen – ob das dann ein Punkt oder drei sind, werden wir sehen.“

Zupan freut sich im Vorfeld der Partie vor allem über die rechtzeitig wieder etwas dicker gewordene Personaldecke: „Wir können nach langer Zeit mal wieder aus dem Vollen schöpfen. In den letzten Wochen hatten wir maximal ein oder zwei Spieler auf der Bank – da hat sich die Mannschaft von selbst aufgestellt.“ Nun geht der Aufsteiger jedoch mit voller Kapelle in das Duell mit dem Tabellenführer – und mit breiter Brust.

Muss das nächste Top-Team dran glauben?

Denn in ihrer letzten Partie vor zwei Wochen besiegten die Hechinger mit der Spvgg Trossingen eine andere Spitzenmannschaft. Nach Treffern von Kaan Akkaya und Matej Androsevic stand es am Ende 2:1 für den Außenseiter – ein enorm wichtiger Erfolg nach zuvor zwei Niederlagen in Serie (1:2 bei der SGM Bösingen II/Beffendorf und 0:1 gegen den TSV Laufen/Eyach). „Der Sieg gegen Trossingen hat uns enorm gut getan“, so Zupan. „Wenn wir es schaffen, diese Intensität in jedem Spiel auf den Platz zu bringen, dann bin ich mir sicher, dass wir mit jedem Gegner mithalten können.“

Auch mit der besten Offensive der Liga, angeführt von Top-Torjäger Robin Schumpp, der bereits 15 Treffer auf dem Konto hat? Die Antwort gibt es am Samstag im Weiherstadion.