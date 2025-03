Platz sechs und 34 Punkte stehen für den TSV Trillfingen zu Buche. Das würde aktuell den Klassenerhalt in der Bezirksliga bedeuten. Allerdings ist für die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Singer der Zug nach ganz oben mittlerweile abgefahren.

Drei Niederlagen in den jüngsten drei Spielen haben die Haigerlocher Teilort-Kicker geerdet. Zuletzt musste sich der TSV dem FV 08 Rottweil mit 3:5 beugen. Dabei hatte Trillfingen früh mit 2:0 auf des Gegners Platz geführt. Kurz nach der Pause stand es 4:2 für Christian Braun und den FV 08 Rottweil. Das war für die Gäste nicht mehr zu kitten.

Derby immer besonders

Nun geht der Blick bei TSV-Coach Fabian Singer nach vorne. Das Hinspiel gegen Stetten hat sein Team mit 4:0 klar für sich entschieden. „Das Derby gegen Stetten ist für den TSV Trillfingen immer etwas Besonderes. Wir werden einen relativ ähnlichen Kader wie in der Vorwoche haben und vermutlich wieder fünf Spieler auf die Ersatzbank nehmen.“ Aktuell laufe es nicht so gut, was die Punktausbeute anbelange, resümiert Singer. „Nichtsdestotrotz war in jedem Spiel was drin. Es wird ähnlich, wie in der Vorrunde, an der ein oder anderen Stellschraube gedreht werden müssen, so dass wir endlich wieder erfolgreich sein können.“

Das Warten auf den Dreier

Sieglos ist weiterhin Derbygegner SV Grün-Weiß Stetten. Die Mannschaft von Trainer Joachim Koch zeigte sich allerdings trotz des mit größter Wahrscheinlichkeit feststehenden Abstiegs charakterstark. Sowohl bei der 2:3-Niederlage gegen den FV 08 Rottweil, als auch bei der unglücklichen 2:3-Schlappe beim SV Rangendingen zeigte Stetten ansprechende Leistungen.

Das sagt Joachim Koch

Trainer Joachim Koch sagt: „Trillfingen ist von der Tabelle her natürlich der klare Favorit. Wir müssen auch im Derby versuchen unsere beste Leistung abzurufen und einen guten Matchplan haben. Die jüngsten Trillfinger Niederlagen machen uns die Aufgabe bestimmt nicht einfacher. Ich bin überzeugt, dass der TSV alles versuchen wird, mit diesem Spiel eine Trendwende herbeizuführen. Unser Ziel ist es jedoch ganz klar, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. Wir werden versuchen Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Spitzenspiel in Schramberg

Neben dem Haigerlocher Derby hat die Staffel 2 am 19. Spieltag das Spitzenspiel SGM Schramberg/Sulgen gegen den SV Bubsheim zu bieten. Dabei trifft der Tabellendritte auf den Tabellenzweiten. Im Hinspiel trennte man sich 1:1-Unentschieden.

Primus gastiert in Bisingen

Einen mittlerweile recht komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung hat sich Primus SGM Deißlingen/Laufen erarbeitet. Die Mannschaft von Felix Schaplewski und Julian Keller gastiert beim FV Bisingen.

Spannung versprechen auch die Duelle FC Hardt gegen den SV Rangendingen und SGM Gruol/Erlaheim gegen den FV 08 Rottweil. Alle vier Mannschaften wollen die Klasse halten. Das gilt auch für die SGM Nusplingen/Obernheim, die Schlusslicht FSV Schwenningen empfängt. Last but not least wollen die wieder erstarkten Sportfreunde Bitz im Heimspiel auf Auchte den Tabellenvierten SV Wurmlingen ärgern.