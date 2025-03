„Von der Tabelle her, ist Rangendingen natürlich der klare Favorit“, sagt Joachim Koch, Coach der Gäste aus Stetten. „Für mich ist das aber kein Problem. Wir schauen nur auf uns und versuchen in jedem Spiel unsere beste Leistung abzurufen.“

Mit 1:4 musste sich das Koch-Ensemble zum Re-Start nach dem Winter auswärts dem SV Wurmlingen beugen. Der Tabellenvorletzte wartet immer noch auf den ersten Sieg. Im zweiten Spiel zuhause gegen den FV 08 Rottweil war Stetten einem Erfolgserlebnis nahe. Die Partie kippte erst in der Schlussviertelstunde. Die Gäste siegten 3:2. Nun geht der Blick nach vorne.

Spielerische Qualität

Eben diese Rottweiler hat der SV Rangendingen vor 14 Tagen klar mit 4:0 geschlagen. Bei der SGM Schramberg/Sulgen unterlag man mit 1:2 durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Die Mannschaft von Spielertrainer Björn Straub war zu diesem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten-Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz.

Stetten kann befreit aufspielen

„Ich glaube es wird das zu erwartende schwere Spiel, jetzt nicht unbedingt weil es die Tabellensituation beider Mannschaften so darstellt, vielmehr weil es ein Derby ist und Stetten kann relativ befreit aufspielen“, sagt Straub.

Rangendingen in der Favoritenrolle

Stetten könnte Rangendingen durchaus ein Bein stellen. Der Derbycharakter der Partie motiviert auch die Gastgeber. „Wir tun gut daran, wenn wir nicht meinen, es wird schon laufen und es wird eine einfache Nummer. Das glaube ich absolut nicht. Das haben wir den Jungs auch schon gesagt in der Trainingswoche. Wir müssen absolut konzentriert sein. Wir müssen hundert Prozent Leistung abrufen, damit wir das Spiel im besten Fall gewinnen können. Das ist natürlich unser Bestreben. So werden wir auch ran gehen. Wir haben natürlich auch die Qualität, das ist für mich außer Frage. “

Schwierige Situation

Die Rangendinger Situation ist auch gar nicht so einfach. Mit 25 Punkten auf der Habenseite steht der SVR derzeit auf dem Relegationsplatz. „Ich will nicht unnötig Druck aufbauen. In welcher Situation wir sind, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist unterschwellig in den Köpfen. Jeder kann die Tabelle lesen, sieht die Ergebnisse, da musst du kein Philosoph sein, um das rauszubekommen“, so der Rangendinger Coach.

Stetten gewappnet

„Es ist ein Spiel, was über die Einstellung gewonnen werden kann“, ist sich Stettens Übungsleiter Joachim Koch sicher. „Hierfür müssen wir ans Limit gehen. Wir müssen von Anfang an konzentriert sein und in die Zweikämpfe finden. Wir müssen mit Energie und Power da sein und uns mehr zutrauen. Wir sind in der absoluten Außenseiterrolle, aber wir werden trotzdem alles geben, um die Partie zu gewinnen.“

Hinspiel ging an den SVR

Beide Trainer wissen, das solche Lokalderbys immer wieder ihre eigenen Geschichten schreiben Das Hinspiel ging an den SV Rangendingen, der früh durch Tore von Frank Stauß und Luca Konstanzer mit 2:0 führte. So stand es dann auch nach 90 Minuten.

Das vermeintliche Spitzenspiel steigt beim Tabellenführer. Edgar Huber und die SGM Nusplingen/Obernheim reisen mit zwei Siegen im Gepäck an.