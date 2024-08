1 Stürmer Stefan Fischer wird den Sportfreunden Bitz verletzungsbedingt noch lange fehlen. Foto: Kara

Nach der Auftaktniederlage in der Bezirksliga Staffel 2 wollen für die Sportfreunde Bitz vor heimischer Kulisse am Sonntag (15 Uhr) gegen die favorisierte SGM Schramberg /Sulgen unbedingt punkten.









Das Auftaktmatch (1:4) beim FV Bisingen hatte noch Marcel Uhlig in Vertretung für den im Urlaub weilenden neuen Bitzer Trainer Tolga Yigitbas an der Seitenlinie gecoacht. Zum mit Spannung erwarteten Match am Sonntag wird Yigitbas wieder da sein.