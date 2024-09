Pleite in Bitz – FSV Schwenningen rutscht auf den letzten Platz

1 Alen Coralic brachte die FSV Schwenningen zwar in Führung, die Mooskicker verloren aber dennoch in Bitz. Foto: Heinz Wittmann

Riesenenttäuschung bei der FSV: Die Mooskicker verlieren beim zuvor punktlosen Tabellenletzten Spfr. Bitz und übernehmen selbst die Rote Laterne in der Bezirksliga.









Spfr. Bitz – FSV Schwenningen 2:1 (0:1). Das Spiel hatte für die Schwenninger am Sonntagnachmittag auf der Schwäbischen Alb eigentlich gut begonnen: Alen Coralic brachte die Gäste nach einem schönen Spielzug bereits in der 14. Spielminute in Front. Die Führung der Grünhemden hielt auch bis zur Halbzeit.