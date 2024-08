1 Samir Smakovic hat den Ball fest im Blick – der FSV-Keeper konnte die klare Pleite aber auch nicht verhindern. Foto: Wittmann

Die FSV Schwenningen startet zu Hause mit einer klaren Niederlage in die Bezirksliga-Saison. Keeper Samir Smakovic verhindert gegen den SV Wurmlingen Schlimmeres.









FSV Schwenningen – SV Wurmlingen 1:4 (1:2). In der vergangenen Saison hatten die Mooskicker in der Kreisliga A noch alle ihre Heimspiele gewonnen, jetzt in der ersten Partie in der Bezirksliga setzte es gleich eine Niederlage.