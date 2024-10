Die FSV Schwenningen kann auch in Bisingen nicht gewinnen

1 Das Tor von Ante Rogic war zu wenig – Die FSV Schwenningen verlor in Bisingen mit 1:2. Foto: Heinz Wittmann

Die FSV Schwenningen verliert knapp beim FV Bisingen und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Ante Rogic trifft zum Anschluss und lässt die Mooskicker gleich zweimal am Ausgleich schnuppern.









FV Bisingen – FSV Schwenningen 2:1 (1:0). Die Mooskicker warten weiter auf ihren ersten Sieg in der Bezirksliga. Am Sonntag verlor die FSV das Kellerduell in Bisingen mit 1:2 – und dies obwohl die Gäste auf dem schwer bespielbaren Platz ein Chancenplus aufzuweisen hatten.