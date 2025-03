Es war das erwartet umkämpfte Duell der Tabellennachbarn. Es ging hoch her bis in die Schlusssekunden. Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach zehn Minuten netzte Torjäger Nico Marks für den SV Wurmlingen zum 0:1 ein.

Doch die Gastgeber vom TSV Trillfingen fanden in der 27. Minute eine passende Antwort. Thomas Stehle spielte im Mittelfeld Spielertrainer Fabian Singer auf der linken Seite frei, der leitete direkt tief weiter zu David Kleinfeld, der den sich ihm bietenden Raum erkannte und sehenswert den Ball zum 1:1 im langen Eck platzierte.

TSV mit Chancenwucher

Trillfingen war in der Folge besser und hatte mehr Spielanteile, doch der SV Wurmlingen blieb stets gefährlich. So spielte in der 42. Minute Antonio Piccione eine tollen Pass auf Benedikt Hellmann, der sich nicht zweimal bitten ließ und den Ball zum 1:2 im Tor unterbrachte. Das war ein Wirkungstreffer für die Trillfinger Ambitionen, doch dem nicht genug, fand ein gut getimter Ball von Nico Marks seinen Mitspieler am Fünfmeterraum. Erneut war es Hellmann, der dieses Mal per Kopf zum 1:3 einnetzte. Mit zwei Toren Rückstand ging es für den TSV in die Kabinen. Auch die durchwachsene Leistung des jungen Unparteiischen hatte unter den Zuschauern für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Die Aufholjagd beginnt

Doch die Elf von Spielertrainer Fabian Singer kam stark aus der Kabine, kam zunächst durch einen verwandelten Elfmeter von Thomas Stehle zum 2:3-Anschlusstreffer und erzielte in der 65. Minute das 3:3, oder doch nicht? Der Schiedsrichter nahm den Treffer nach einer Ecke zurück, nachdem Torschütze Joey-Leon Gerlach und Gästespielertrainer Tom Schmid mit den Köpfen zusammengerasselt waren. Für Trillfingens Fabian Singer, der die Ecke getreten hatte, war es ein regulärer Treffer. Doch auch danach hatten die Gastgeber tolle Chancen, kamen nach dem 2:4 auf 3:4 heran, doch das 3:5 war am Ende der finale K.o.