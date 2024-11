1 Johannes Kraus (Mitte) fehlte dem TSV Benzingen in den jüngsten beiden Partien. Foto: Bernd Müller

Es ist das Duell der Tabellennachbarn: Der TSV Benzingen empfängt auf dem heimischen Rasen am Sonntag (14.30 Uhr) den FC Suebia Rottweil. Einen Dreier könnten beide gut gebrauchen.









Es geht wieder um wichtige Punkte in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1. Beide Teams wollen unbedingt vor der Winterpause den Anschluss an die Top-6 der Liga halten. Aktuell steht die SGM Bösingen II/Beffendorf mit 20 Punkten auf diesem 6. Rang, der am Ende für den Klassenerhalt reichen könnte.