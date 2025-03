Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1: SV Heiligenzimmern ist früh im Hintertreffen

Nach 40 Minuten steht es durch einen Hattrick von Nino Rebholz 3:0 für den Bezirksliga-Topfavoriten VfL Mühlheim. Heiligenzimmern kann die Niederlage in Staffel 1 aber beim 0:4 in Grenzen halten.

Die Überraschung in Heiligenzimmern blieb aus. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden“, sagte hingegen der Trainer des VfL Mühlheim, Sören Lurz, nach dem Spiel. Die erste richtige Torannäherung gehörte zwar den Hausherren, der Abschluss von Eugen Boon wurde jedoch pariert und fast im direkten Gegenzug ging der VfL dann mit 1:0 in Führung, nachdem sie mit einem tiefen Ball hinter die Abwehrkette gelangten und VfL-Stürmer Nino Rebholz alleine auf den SVH-Schlussmann Oliver Fahrner zulief, diesen umkurvte und den Ball dann einschieben konnte.

Leichter Abseitsverdacht

Daraufhin spielte sich das Geschehen viel im Mittelfeld ab und es gab keine zwingenden Torchancen auf beiden Seiten, bis wieder Nino Rebholz, nach einer Flanke vom linken Sechzehnereck im Fünfmeterraum vor Keeper Fahrner auftauchte und den Ball aus einer abseitsverdächtigen Position im Tor unterbrachte und somit nach 33 Minuten auf 0:2 erhöhte.

Dritter Rebholz-Treffer

Kurze Zeit später gelangte Nino Rebholz wieder in einer Position, die nach Abseits aussah an den Ball, lief auf Heiligenzimmerns Torwart zu, umkurvte diesen und konnte den Ball dann aus spitzem Winkel im SVH-Gehäuse unterbringen und das 0:3 markieren, womit es immer schwerer wurde für Heiligenzimmern noch etwas zu holen, was auch SVH-Trainer Marius Stehle so sah: „Wenn es nach 40 Minuten hier 0:3 steht, ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft.“ Beim 0:3 für Mühlheim blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Doppelchance für die Gastgeber

Nach dem Seitenwechsel wurde Heiligenzimmern dann zunächst etwas aktiver und kam in der 55.Minute durch Jonas Huber und Max Schäfer zu einer guten Doppelchance, wobei der Abschluss von Huber zunächst von Mühlheim-Torwart Julian Schulz nach vorne abgewehrt und der Nachschuss von Schäfer dann von der Hintermannschaft der Gäste geblockt wurde.

Messe ist gelesen

Auch den Abschluss kurze Zeit später durch Hannes Heck konnte die Mühlheimer Hintermannschaft vereiteln, sodass sie die Null hielten. In der 78. Spielminute konnte Mühlheim dann einen Angriff über die rechte Seite bis in den Sechzehner tragen, wo sie den Ball zweimal quer legten, ehe er bei Daniel Jakupak landete, der ihn aus zentraler Position ins Tor brachte und so den 0:4-Endstand erzielte.

SV Heiligenzimmern: Fahrner - Wörz, Stehle (78. Bisinger), J. Huber (63. Scherer), Schäfer, Kevra, Fechter, Boon, N. Huber (67. Brucklacher), Müller, Heck (70. Umbrecht).

VfL Mühlheim: Schulz – Lurz (64. Schmid), Kalmbach (76. Lock), N. Rebholz, Bauer, Winter (64. Sauter), Schad, E. Rebholz, Anders, Jakupak, Oertel.

Tore: 0:1,0:2,0:3 Nino Rebholz (12.,33.,38.), 0:4 Daniel Jakupak (78.).

Schiedsrichter: Benjamin Buck.