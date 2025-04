Die SG Weildorf/Bittelbronn will in Staffel 1 ihre Serie fortsetzen. Vier Spiele, vier Siege stehen für die Mannschaft von Dominique David zu Buche. Nun kommt der TSV Benzingen.

18 Tore hat Torjäger Nico Hellstern mittlerweile auf seinem Konto. Damit liegt er hinter Simon Gaus (30 Tore) aktuell auf Platz zwei in der Liste der besten Torschützen.

Beim Heimsieg gegen die SpVgg Bochingen traf der 31-Jährige doppelt, markierte den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit zum 3:2. Beim 4:3-Auswärtserfolg beim FC Suebia Rottweil erzielte Nico Hellstern einen Hattrick.

Lesen Sie auch

Immer wieder Hellstern

Auch beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Pfeffingen hatte er durch seinen Treffer zum 1:0 großen Anteil am Dreier. Und last but not least traf Nico Hellstern doppelt beim 3:0-Heimsieg gegen den SV Heiligenzimmern.

Vier Siege in Folge

Die vier Siege der SG Weildorf/Bittelbronn sind also sicherlich der Treffsicherheit von Nico Hellstern geschuldet. Diese Torgarantie soll nun auch gegen den TSV Benzingen wieder zur Geltung kommen. Die Serie soll ausgebaut werden.

Zwei Aufeinandertreffen

Mit den Gästen aus dem Winterlinger Teilort gab es in dieser Saison bereits zwei Aufeinandertreffen. Im Pokal hatte die Mannschaft von Trainer Dominique David mit 3:2 die Nase vorn. Im Hinspiel gab es jedoch eine 1:5-Schlappe für die Haigerlocher.

Apropos Hinrunde, die lief ziemlich katastrophal für die Gastgeber. Nur ein Sieg und ein Unentschieden aus 13 Spielen bedeuteten die Rote Laterne der Hinrundentabelle. In der Rückrunde rollt die David-Elf das Feld von hinten auf. Der Übungsleiter hat seinen Vertrag auch über das Saisonende hinaus verlängert.

Benzingen ist optimistisch

Dass die SG Weildorf/Bittelbronn auf dem eigenen Rasen stark ist, ist bekannt. „Sie haben einen sehr guten Lauf. Das ist ein Stück weit überraschend, doch sie verfügen auch über eine sehr gute Offensive um Nico Hellstern“, sagt Benzingens Coach und Keeper Patrick Bach. „Das wird wieder ein richtiges Brett für uns. Wir haben eine englische Woche und auch personell einige angeschlagene Spieler. Da müssen wir schauen, was wir in der Lage sind auf den Platz zu bringen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir punkten können“, sagt Bach.

Schwierige Wochen

Generell wird es für den TSV Benzingen in den nächsten Wochen immer schwieriger, was die Gegner betrifft. „Das ist den Jungs und auch dem Trainerteam bewusst. Doch wir schenken nichts ab, wir geben nicht auf. Wir gehen jedes Spiel zu hundert Prozent an und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt“, so Bach.

Die weiteren Spiele

Während Tabellenführer VfL Mühlheim bei der SGM Bösingen II/Beffendorf keine leichte Aufgabe zu erledigen hat, empfängt der SV Winzeln den SV Heiligenzimmern. Beide Spiele könnten durchaus für eine Überraschung gut sein.

Topteam SV Dotternhausen, das sich am Mittwoch mit einem 1:0 beim SV Winzeln auf Platz zwei katapultierte, hat hingegen bei der SpVgg Bochingen gute Erfolgsaussichten. Das vermeintliche Spitzenspiel steigt zwischen dem Tabellenvierten Spvgg Trossingen und dem Sechsten, dem FC Grosselfingen. Darüber hinaus empfängt der wieder erstarkte FC Pfeffingen den SV Waldmössingen. Die SGM Heuberg bekommt es mit dem FC Suebia Rottweil zu tun.