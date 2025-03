Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1: Linksfüßer lassen den FC Pfeffingen jubeln

1 Zum Aufeinandertreffen der beiden Kapitäne Kevin Maier (links) und Bastian Scherzinger kam es diesmal nicht. Scherzinger wurde von Kevin Köhler vertreten. Der Neuzugang feierte eine gelungene Premiere im Pfeffinger Tor. Foto: Eibner-Pressefoto/Rafal Niewiend

Auch in Staffel 1 der Bezirksliga ging es rund. Der FC Pfeffingen landete einen überraschenden 4:1-Auswärtserfolg beim TSV Benzingen. Ein Eckball und ein Freistoß sorgten für die Entscheidung.









Als sich in der 73. Minute Moritz Binder den Ball schnappte, um eine Ecke hereinzubringen, machte sich Pfeffingens Spielertrainer Steffen Kopp am Fünfmeterraum bereit diese Partie zu entscheiden. Binder brachte den Ball mit seinem starken linken Fuss punktgenau in die Mitte und Kopp netzte per Kopf zum 1:3 ein.