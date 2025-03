Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1: Fußballfest zwischen dem TSV Benzingen und dem FC Pfeffingen erwartet

Der SV Dotternhausen und der FC Grosselfingen wollen am Sonntag (15 Uhr) Heimsiege landen. Das Spitzenspiel der Bezirksliga Staffel 1 steigt zwischen Primus VfL Mühlheim und der Spvgg Trossingen.

Beim TSV Benzingen ist eigentlich immer was los. Jeweils vier Tore erzielte die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Bach in den beiden jüngsten Partien. Gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf reichte diese Trefferanzahl beim 4:6 nicht für Punkte. Das andere Mal stand ein verdienter 4:2-Erfolg bei der SpVgg Bochingen zu Buche.

Gut für den Kopf

„Dieser Erfolg in Bochingen hat uns sicherlich gut getan für den Kopf. Das war ein schönes Erfolgserlebnis. Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Pfeffingen daheim was holen können“, zeigt sich Trainer Patrick Bach optimistisch. „In den jüngsten beiden Partien haben wir acht Tore geschossen, da wisse wir schon, wo unsere Stärken liegen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir noch weniger Gegentore bekommen, noch weniger individuelle Fehler machen. Wenn wir das hinbekommen, bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern und ein gutes Ergebnis erzielen können.“

Robuste Pfeffinger

Der Gast vom FC Pfeffingen ist für den Gegner immer eine sehr unangenehme Mannschaft. „Sehr robust, sehr körperbetont, sehr kampfstark und immer mit einem guten Teamspirit auf dem Platz. Da kommt schon nochmals eine richtige Herausforderung auf uns zu“, weiß Bach.

Formstarke Gäste

Die Pfeffinger, die von Steffen Kopp und Pascal Schneider trainiert werden, sind derzeit formstark. Auf das mehr als achtbare 0:0 bei der SGM Bösingen II/Beffendorf folgte ein 3:1-Heimsieg gegen Bochingen, ehe am zurückliegenden Spieltag beim 2:3 bei der SG Weildorf/Bittelbronn auswärts nichts zu holen war.

Ein heißes Match

Pfeffingens Coach Steffen Kopp sagt: „Das Spiel am Sonntag wird wieder ein heißes Match. Wir freuen uns mal wieder eine Art Derby zu spielen und auf eine sicher gute Zuschauerkulisse in Benzingen. Das Spiel wird sicher umkämpft, wir sind bereit dafür. Die Vorwoche hat den Jungs gezeigt, dass fünf fehlende Prozent in Sachen Bereitschaft schon reichen um punktlos zu bleiben. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen. Benzingen ist aber meiner Meinung nach stärker, als es die Punktausbeute vermuten lässt. Für mich sind sie der leichte Favorit, doch wir sind derzeit auch nicht schlecht drauf.“

Die weiteren Partien

Mit den Partien VfL Mühlheim gegen die Spvgg Trossingen und SV Dotternhausen gegen dei SGM Bösingen II/Beffendorf hat der 19. Spieltag in Staffel 1 zwei Spitzenspiele zu bieten.

Dotternhausen in Lauerstellung

Während Mühlheim weiter das einzig ungeschlagene Team beider Bezirksliga-Staffeln auf das Feld schickt, hat der SV Dotternhausen die große Chance sich ganz oben festzusetzen und zum ersten Verfolger des Tabellenführers zu avancieren.

Winzeln im Pokal erfolgreich

Der Tabellenzweite SV Winzeln kämpft seinerseits beim FC Suebia Rottweil darum, den Anschluss an den Primus zu halten, beziehungsweise zu verkürzen. Derzeit trennen Mühlheim und Winzeln fünf Punkte. Im Bezirkspokal setzte sich der SVW übrigens unter der Woche mit 3:1 gegen den SV Wurmlingen durch.

Der FC Grosselfingen und der SV Waldmössingen streben ebenfalls Heimsiege an, um ihre Lage im schwierigen Kampf um den Klassenerhalt zu verbessern. Grosselfingen trifft auf die SGM Heuberg, während Waldmössingen die SpVgg Bochingen empfängt. Derbycharakter hat auch die Partie zwischen der SG Weildorf/Bittelbronn und dem SV Heiligenzimmern. Für beide Teams ist der Klassenerhalt aber bereits in weite Ferne gerückt.