Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SpVgg Trossingen geht in Berufung

Marcel Bender, Torhüter der SpVgg Trossingen, sah im Punktspiel gegen den VfL Mühlheim am 5. Oktober, die Gelb-Rote Karte. Nicht weiter dramatisch, ein Spiel pausieren. Doch nachdem Jean-Marcel Kirigenda, Schiedsrichter dieser Partie, einen Zusatzbericht verfasste, wurde Bender nachträglich für vier Spiele gesperrt. Trossingen ging in Berufung (schriftlich und samt Videomaterial) und der Fall landete beim Württembergischen Fußballverband in Stuttgart. Kirigenda zückte in dieser Partie 14 mal Gelb und viermal Gelb-Rot.