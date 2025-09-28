Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Spätes Drama in Gruol, Straßberger Lauf und zwei Mal Rot in Schramberg

Die SGM Gruol/Erlaheim sorgt mit dem 4:3-Sieg dafür, dass Rot-Weiß Ebingen ohne Punkt bleibt. Straßberg siegt 2:0 in Dotternhausen, Winzeln mit dem selben Ergebnis gegen Wurmlingen.
Bis zur 81. Minute führte Rot-Weiß Ebingen bei der SGM Gruol/Erlaheim mit 3:2 und war drauf und dran, die ersten Punkte der Saison zu holen. Ein später Doppelschlag von Fabio Müller (das 4:3 war ein Elfmeter in der 90. Minute) ließ aber die Hausherren am Ende als Sieger da stehen. Ebingen kassierte in Person von Bozidar Ilic und Sinisa Stanojevic in Summe doppelt Gelb-Rot. Zwei Mal war der Gast durch Spielertrainer Riccardo Spataro in Führung gegangen.