Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Spätes Drama in Gruol, Straßberger Lauf und zwei Mal Rot in Schramberg

Die SGM Gruol/Erlaheim sorgt mit dem 4:3-Sieg dafür, dass Rot-Weiß Ebingen ohne Punkt bleibt. Straßberg siegt 2:0 in Dotternhausen, Winzeln mit dem selben Ergebnis gegen Wurmlingen.

Bis zur 81. Minute führte Rot-Weiß Ebingen bei der SGM Gruol/Erlaheim mit 3:2 und war drauf und dran, die ersten Punkte der Saison zu holen. Ein später Doppelschlag von Fabio Müller (das 4:3 war ein Elfmeter in der 90. Minute) ließ aber die Hausherren am Ende als Sieger da stehen. Ebingen kassierte in Person von Bozidar Ilic und Sinisa Stanojevic in Summe doppelt Gelb-Rot. Zwei Mal war der Gast durch Spielertrainer Riccardo Spataro in Führung gegangen.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich auch die SGM Schramberg/Sulgen und der FC Hechingen. Der 18-jährige Matej Androsevic traf für die Gäste dreifach. Schramberg/Sulgen hatte aber mit Justin Profft (Elfmeter), Pascal Maurice Fahrner und Cosmin Prodan ebenfalls treffsichere Spieler in seinen Reihen. Rot auf beiden Seiten gab es in der 79. Minute. „Ein Foul an unserem Spieler hat eine Rudelbildung ausgelöst“; erklärt Hechingens Co-Trainer Jovan Djermanovic. Er ergänzt zudem: „Es waren für uns zwei verlorene Punkte.“ Schramberg/Sulgen bleibt Vorletzter.

Grosselfingen spielt Remis

Einen Platz davor rangiert der FC Grosselfingen. Beim 1:1 in Kolbingen glich ein Eigentor von Etienne Wolters die Führung der Hausherren aus. Diese hatte Yannick Frühwirt mit seinem 7. Saisontor besorgt.

Winzelns Tobias Heizmann hatte derweil nach der 0:4-Niederlage in Dotternhausen eine Reaktion seiner Mannschaft gefordert. Diese gelang mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Wurmlingen. Adrian Heim (20.) vor Tim Ziegler (48.) nach der Pause erzielten die Tore.

Straßberg hat einen Lauf

Eben jener SV Dotternhausen musste sich auf seinem Kunstrasenplatz dem TSV Straßberg geschlagen geben. Das Team von Marc-Philipp Kleiner setzt seinen herausragenden Lauf damit fort und hat 25 von 27 möglichen Zählern gesammelt. Mert Akil (65.) und Lennart Kelm (83.) waren die Torschützen. „Das war eine sehr solide und reife Leistung von uns. Die Mannschaft ist intakt und die Gemeinschaft ist groß“, so Kleiner.

1:1-Remis trennten sich der TSV Trillfingen und die Spvgg Trossingen, welche damit im dritten Spiel in Serie sieglos bleibt.

Bubsheim siegt 3:1

Vier Ligaspiele wartet Aufsteiger TSV Laufen/Eyach auf einen solchen Erfolg. Beim SV Bubsheim ging man durch Felix Steinmetz in Führung (29.), 2x Otto Waal und Andreas Messmer drehten für den SVB aber das Spiel.