Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SGM Deißlingen/Lauffen nun seit fast 700 Tagen ohne Heimniederlage

Nach dem sehr unterhaltsamen 1:1 zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem SV Dotternhausen waren beide Trainer einverstanden und ordneten das Geschehen ein.
Am 15. Oktober 2023 verlor die SGM Deißlingen/Lauffen beim 1:3 gegen Trossingen letztmals ein Ligaspiel auf heimischem Platz. Dies änderte sich auch am Sonntag nicht, wenngleich das Team von Felix Schaplewski im Bezirksligaspiel gegen den SV Dotternhausen Schwerstarbeit verrichten muste. Die Gäste mit ihren Spielertrainern Matthias Mauz und Marc Wissmann zeigten nämlich eine starke Vorstellung und beeindruckten vor allen Dingen mit ihrer Spielanlage und Ballsicherheit.