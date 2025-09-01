Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SGM Deißlingen/Lauffen nun seit fast 700 Tagen ohne Heimniederlage

Nach dem sehr unterhaltsamen 1:1 zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem SV Dotternhausen waren beide Trainer einverstanden und ordneten das Geschehen ein.

Am 15. Oktober 2023 verlor die SGM Deißlingen/Lauffen beim 1:3 gegen Trossingen letztmals ein Ligaspiel auf heimischem Platz. Dies änderte sich auch am Sonntag nicht, wenngleich das Team von Felix Schaplewski im Bezirksligaspiel gegen den SV Dotternhausen Schwerstarbeit verrichten muste. Die Gäste mit ihren Spielertrainern Matthias Mauz und Marc Wissmann zeigten nämlich eine starke Vorstellung und beeindruckten vor allen Dingen mit ihrer Spielanlage und Ballsicherheit.

„Nach 15 Minuten waren sie zielstrebiger und ballsicherer. Ich kann mit dem 1:1 gut leben, es hätte aber auch 3:3 ausgehen können“, erklärte Schaplewski. Während die Gäste und der Schiedsrichter nach der Halbzeit früh wieder auf dem Platz waren, ließ sich die SGM etwas Zeit und legte dann aber einen Blitzstart hin. Sedric Colin Podnar traf nach gerade einmal 30 Sekunden zur Führung. „Die Devise war, die Mitte zu stärken und vorne Abschlüsse zu generieren. Sedric hat das in diesem Moment genau richtig gemacht“, so Schaplewski.

Mehr Kompaktheit

Dieser hatte Kapitän und Torjäger Robin Schumpp zudem auf die „6“ nach hinten gezogen, um mehr Kompaktheit zu erzeugen. Zu oft hatte sich der SVD aus Sicht des Coaches durch die eigenen Ketten kombiniert – speziell Julian Oberle zog bei den Gästen im Mittelfeld die Fäden. „Sie hatten mehr den Ball, wir wollten das aber auch ein bisschen“, ordnete Schaplewski ein.

Sein Pendant Mauz meinte: „Wir hatten schon ein paar dominante Phasen, aber wenn die ohne Ertrag sind, bringen sie dir nichts.“ Seine Mannschaft betrieb in Ballbesitz in der Tat einen sehr hohen Aufwand. Ex-Profi Florian Kath, der für den SC Freiburg 25 Mal in der Bundesliga spielte, bildete mit Marius Oberle die Innenverteidigung. Die beiden sind auch abseits des Feldes ganz enge Freunde und kamen jeweils auf sehr viele Ballkontakte. In der Offensive war Neuzugang Anes Kljajic nach zuletzt mehreren Treffern dieses Mal glücklos und vergab einige Gelegenheiten.

Hausherren kommen zu Chancen

Über gute Umschaltmomente und Standardsituationen kamen die Hausherren dann in den zweiten 45 Minuten auch zu einigen Chancen, weswegen Schaplewski sagte: „Wir waren in der 2. Halbzeit das etwas torgefährlichere Team.“ Unter dem Strich zeigten sich beide Coaches mit dem Remis recht einverstanden und es dürfte im Saisonverlauf mit beiden Teams ganz oben zu rechnen sein. Während Deißlingen/Lauffen am Wochenende in Wurmlingen gefordert ist, empfängt Dotternhausen die SGM Gruol/Erlaheim.