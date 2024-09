Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SG-Duell zwischen Schramberg/Sulgen und Nusplingen/Obernheim wird wiederholt

1 Zur Sache ging es im Zollern-Duell zwischen dem SV Rangendingen und dem FV Bisingen. Foto: Kara

Der TSV Trillfingen kassiert eine kuriose Niederlage bei Tabellenführer SG Deißlingen/Laufen. Die Grün-Weißen aus Stetten fahren ihren ersten Zähler der Saison ein. Gruol/Erlaheim fehlt in Bubsheim der Offensiv-Punch.









Link kopiert



Eine kuriose und torreiche Partie erlebten die Zuschauer in Deißlingen beim 5:4-Erfolg von Tabellenführer SG Deißlingen/Laufen gegen den TSV Trillfingen. Die Hausherren führten schnell mit 2:0, ehe die Wollensackkicker zum 2:2 ausglichen und nach der Pause sogar mit 3:2 in Führung gingen. Dann sah die SG eine Rote Karte, und das Spiel drehte sich erneut: Binnen fünf Minuten kamen die Hausherren in Unterzahl zu drei Treffern in Folge; Trillfingen gelang zwar noch das 4:5, aber zu mehr reichte es nicht mehr.