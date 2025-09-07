Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Serie des FC Hechingen endet krachend – Deißlingen/Lauffen im Torrausch

32 Treffer gab es am 4. Spieltag zu bestaunen. Besonders torhungrig zeigten sich die SGM Deißlingen/Lauffen in Wurmlingen und der SV Bubsheim in Hechingen. Straßberg schlägt Frommern.

Bereits am Samstag wurde der Spieltag in der Bezirksliga mit dem Derby zwischen der SGM Schramberg/Sulgen und der SGM Hardt/Lauterbach eröffnet. Im Duell der bis dato punktlosen Teams behielten die Gäste mit 3:1 die Oberhand. Die drei Treffer fielen zwischen der 49. und 54. Minute, Marco King war doppelt erfolgreich.

Justin Proft, Kapitän der Hausherren, meinte nach Abpfiff: „Die zehn Minuten nach der Halbzeit haben wir einfach verschlafen. Das wird in der Bezirksliga halt bestraft, und dann ist es natürlich extrem schwer, ein 0:3 aufzuholen.“

Bubsheim siegt im Weiherstadion

Ebenfalls eine Pleite gab es für den FC Hechingen. Der Aufsteiger, welcher einen perfekten Saisonstart hinlegte, musste sich Bubsheim 1:5 geschlagen geben. Es war die erste Ligapleite seit dem 8. November des Vorjahrs, damals hatte man 2:3 beim TSV Geislingen verloren. Bubsheim ging früh (5.) durch Daniel Geisel in Führung, Ilija Nebrigic glich nach 13 Minuten noch aus, anschließend zogen die Gäste aber unaufholbar davon.

Eine klare Sache war auch das Duell zwischen dem SV Wurmlingen und der SGM Deißlingen/Lauffen. SV-Spielertrainer Tom Schmid sah nach 35 Minuten die Rote Karte, zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits 4:0 in Front. Robin Schumpp (3.) – am Ende dreifacher Torschütze – Renato Vieira Silva (3.) und Tom Ritzel (8.) sorgten für einen wahren Blitzstart des Schaplewski-Teams. Die SGM reiht sich damit auf dem 2. Rang ein, nur die Spielvereinigung aus Trossingen ist aktuell noch besser.

Trossingen siegt auch in Beffendorf

Beim Gastspiel in Beffendorf ließ man sich von einem frühen Rückstand (Tobias Mei, 7. Minute) nicht beirren und siegte letztlich mit 3:1.

Außerdem gingen drei Zollern-Duelle über die Bühne. Der SV Dotternhausen ließ beim 1:1 gegen die SGM Gruol/Erlaheim erneut Punkte und verlor kurz vor Schluss noch Julian Oberle mit einer Roten Karte (88.). Dieser hatte per Handelfmeter (42.) das Führungstor von Kevin Bosch ausgeglichen (8.).

Straßberg schlägt Frommern

Ungeschlagen bleibt der TSV Straßberg, welcher Mitabsteiger Frommern durch Tore von Elias Göz, Felix Strobel und Leon Mathauer mit 3:0 bezwang. Trainer Marc Kleiner sagte: „Der Sieg war hochverdient, wir hatten Frommern komplett im Griff. Das 1:0 fiel zum richtigen Zeitpunkt. So stelle ich mir unseren Fußball vor.“

Später Ausgleichstreffer

Ein dramatisches Ende nahm die Partie in Grosselfingen. Maik Dehner sicherte dem FCG in der 92. Minute noch das 2:2 und damit einen Punkt gegen Trillfingen. Diese waren durch Manuel Hauke (4.) und Rico Wentsch (77.) zwei Mal in Führung gegangen, doch das Team von Fabio Pflumm hatte jeweils die passende Antwort parat.