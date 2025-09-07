Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Serie des FC Hechingen endet krachend – Deißlingen/Lauffen im Torrausch

32 Treffer gab es am 4. Spieltag zu bestaunen. Besonders torhungrig zeigten sich die SGM Deißlingen/Lauffen in Wurmlingen und der SV Bubsheim in Hechingen. Straßberg schlägt Frommern.
Bereits am Samstag wurde der Spieltag in der Bezirksliga mit dem Derby zwischen der SGM Schramberg/Sulgen und der SGM Hardt/Lauterbach eröffnet. Im Duell der bis dato punktlosen Teams behielten die Gäste mit 3:1 die Oberhand. Die drei Treffer fielen zwischen der 49. und 54. Minute, Marco King war doppelt erfolgreich.