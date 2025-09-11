Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Satte 47 Tore - vier davon von Jan Ferdinand

Jan Ferdinand schnürt bei seinem Debüt für Straßberg einen Viererpack. Trillfingens Fabian Singer gelingt ein Hattrick. Spitzenspiel in Deißlingen findet keinen Sieger.
In der frühen „Schicht“ der englischen Woche jagte am Donnerstagabend ein Torfestival das nächste. Einen besonders kuriosen Spielverlauf hatte dabei das Duell des TSV Trillfingen und des SV Dotternhausen zu bieten. Nach Treffern von Connor Hertrich, Fabian Zirkel, Marius Oberle sowie einem Eigentor von Trillfingens Luca Schneider hatten die Gäste den Sieg eine Viertelstunde vor Schluss eigentlich schon sicher in der Tasche. Doch offensichtlich hatte TSV-Spielertrainer Fabian Singer, der sich zur Halbzeit selbst eingewechselt hatte, etwas dagegen. Mit einem Hattrick binnen elf Minuten machte Singer die Partie quasi im Alleingang noch einmal spannend – konnte die 3:4-Pleite aber nicht mehr abwenden.