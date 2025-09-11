Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Satte 47 Tore - vier davon von Jan Ferdinand

In der frühen „Schicht“ der englischen Woche jagte am Donnerstagabend ein Torfestival das nächste. Einen besonders kuriosen Spielverlauf hatte dabei das Duell des TSV Trillfingen und des SV Dotternhausen zu bieten. Nach Treffern von Connor Hertrich, Fabian Zirkel, Marius Oberle sowie einem Eigentor von Trillfingens Luca Schneider hatten die Gäste den Sieg eine Viertelstunde vor Schluss eigentlich schon sicher in der Tasche. Doch offensichtlich hatte TSV-Spielertrainer Fabian Singer, der sich zur Halbzeit selbst eingewechselt hatte, etwas dagegen. Mit einem Hattrick binnen elf Minuten machte Singer die Partie quasi im Alleingang noch einmal spannend – konnte die 3:4-Pleite aber nicht mehr abwenden.

Acht-Tore-Spektakel in Ebingen Eine halbe Stunde später besiegelte der Abpfiff von Schiedsrichter Stefan Knoll in Ebingen den ersten Saisonsieg der SGM Bösingen II/Beffendorf. Obwohl die rot-weißen Gastgeber im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung gegangen waren, kämpften sich die Gäste zurück in die Partie, glichen aus und übernahmen nach dem Seitenwechsel dann das Ruder. Am Ende gewann das Team von Coach Manuel Bantle mit 5:3.

Jan Ferdinand beim TSV Straßberg!?

Die acht Treffer in Ebingen machten gleichzeitig den Spieltags-Rekord aus – dicht gefolgt vom 7:0-Kantersieg des TSV Straßberg gegen Kolbingen. „Unser Spiel war phasenweise zu zerfahren, aber bei so einem Ergebnis kann man am Ende schon zufrieden sein“, resümierte TSV-Coach Marc-Philipp Kleiner nach der Partie lachend. Ein Straßberger Name stach dabei besonders ins Auge – und das nicht nur wegen seines eindrucksvollen Viererpacks: Jan Ferdinand, der in der vergangenen Saison noch für die TSG Balingen auflief. „Die Verpflichtung von Jan ist für uns ein echter Gewinn. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in Straßberg auf dem Platz zu sehen“, so Kleiner.

Remis im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel dieser englischen Woche trennten sich die SGM Deißlingen/Lauffen und der TSV Laufen/Eyach mit einem 2:2-Remis. Tabellenführer Spvgg Trossingen marschiert indes nach dem 2:0-Sieg beim TSV Frommern weiterhin mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen vorneweg.

Außerdem verlor die SGM Gruol/Erlaheim – trotz des bereits siebten Saisontreffers von Fabio Müller – mit 1:2 gegen den SV Wurmlingen, die SGM Hardt/Lauterbach besiegte den FC Grosselfingen dank eines lupenreinen Hattricks von Thomas Schondelmaier souverän mit 4:0 und Schlusslicht Schramberg/Sulgen wartet nach der 1:4-Pleite in Bubsheim weiter auf das erste Erfolgserlebnis.