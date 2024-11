1 Der TSV Trillfingen erwischte gegen den FC Hardt einen rabenschwarzen Tag. Foto: Kara

Nach zehn Spielen ohne Pleite nimmt der gute Lauf des TSV Trillfingen ein krachendes Ende. Parallel verliert auch der SV Grün-Weiß Stetten – wenn auch weniger deutlich. Wir blicken nochmals auf den Spieltag in der Bezirksliga zurück.









Der Wintereinbruch sorgte am Wochenende für zahlreiche Spielabsagen in der Bezirksliga, so wurde in Staffel 1 gar nicht gespielt. In Staffel 2 gingen vier Partien über die Bühne, drei davon im nordwestlichen Zipfel des Zollernalbkreises.