Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Meisterfeier in Deißlingen und Enttäuschung beim FCH

BEZIRKSLIGASGM Deißlingen/Lauffen – FC Hechingen 6:1 (0:0). Auch wenn der Torregen erst nach dem Seitenwechsel einsetzte, ließ sich die SGM Deißlingen/Lauffen am letzten Bezirksliga-Spieltag die anstehenden Meisterfeier nicht vermiesen. Im Gegenteil: Mit einem souveränen 6:1-Kantersieg revanchierte man sich standesgemäß für die Hinspiel-Niederlage in Hechingen. Im Lager des FCH hingegen war die Enttäuschung nicht nur wegen der eigenen Leistung groß.

Befürchtetes Szenario Denn da der TSV Trillfingen sein Heimspiel gegen Vize-Meister Straßberg parallel durch einen frühen Treffer von Fabian Singer mit 1:0 gewinnen konnte, rutschen die Hechinger mit dieser Pleite noch auf den Relegationsplatz ab. „Wir hatten befürchtet, dass dieses Szenario eintreten wird“, verriet FCH-Coach Joso Zupan nach dem Abpfiff in Deißlingen. „Aber so ist der Sport nun mal. Jetzt müssen wir die Chance in der Relegation nutzen – egal, gegen welchen Gegner.“

Erster Treffer kurz nach dem Seitenwechsel

Zupan hatte kurz zuvor eigentlich eine gute erste Halbzeit, „in der wir auch in Führung gehen können“, seiner Mannschaft gesehen. „Dass wir dann in der zweiten Hälfte so eingebrochen sind, ist unerklärlich“, hadert er mit dem Auftritt seiner Schützlinge nach dem Seitenwechsel. Rodrigo Vieira Silva erzielte bereits 30 Sekunden nach Wiederanpfiff mit einem Schuss aus 18 Metern den Führungstreffer für die Gastgeber. Florian Ehnis legte weniger als zehn Minuten später das 2:0 nach und spätestens nach dem Doppelschlag von Robin Schumpp und Rouven Irion innerhalb weniger Minuten war der Wille der Gäste eine Viertelstunde vor dem Ende gebrochen.

Schumpp trotz Dreierpack nicht alleiniger Torschützenkönig

Schumpp gelangen in der Schlussphase dann noch zwei weitere Treffer – jeweils vor und nach dem Hechinger Ehrentor von Olcay Akkaya. Es waren seine Saisontore 34 und 35, womit er die Saison gemeinsam mit Fabio Müller von der SGM Gruol/Erlaheim als Top-Torjäger beendet. „Leider haben wir es nicht geschafft, Robin zum alleinigen Torschützenkönig zu machen“, meinte SGM-Spielertrainer Felix Schaplewski nach der Partie lachen. Ansonsten war die Stimmung in den ersten Zügen der wohlverdienten Meisterfeier aber natürlich prächtig: „Diese Saison war eine überragende Mannschaftsleistung. Jetzt haben wir nach einigen Anläufen den Aufstieg endlich geschafft – und natürlich richtig Bock auf die Landesliga!“ Durch die Niederlage des TSV Straßberg beträgt der Deißlinger Vorsprung an der Tabellenspitze am Ende sechs Punkte.

Personal und Torschützen

Deißlingen/Lauffen: Uhl (79. Dodig), Roth, Schaplewski, Herzog (90. Matt), Schumpp, Ritzel (61. Irion), Bögelspacher, Ehnis (77. Hertlein), Weiß, Re. Vieira Silva, Ro. Vieira Silva. Hechingen: Kizgin, Stoilkov (66. Sow), Jelic (60. Nikolic), Mujagic (60. Dizdarevic), K. Akkaya (70. Molevi), Loulendo, Alafari, O. Akkaya, Ezgin (63. Ioakimidis), Golz, Beka. Tore: 1:0 Ro. Vieira Silva (46.), 2:0 Ehnis (54.), 3:0 Schumpp (70.), 4:0 Irion (73.), 5:0 Schumpp (81.), 5:1 O. Akkaya (83.), 6:1 Schumpp (88.).