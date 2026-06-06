Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Meisterfeier in Deißlingen und Enttäuschung beim FCH

Während die SGM Deißlingen/Lauffen mit einem 6:1-Kantersieg endgültig die Meisterschaft feiern kann, muss der FC Hechingen in der Relegation um den Klassenerhalt zittern.
BEZIRKSLIGASGM Deißlingen/Lauffen – FC Hechingen 6:1 (0:0). Auch wenn der Torregen erst nach dem Seitenwechsel einsetzte, ließ sich die SGM Deißlingen/Lauffen am letzten Bezirksliga-Spieltag die anstehenden Meisterfeier nicht vermiesen. Im Gegenteil: Mit einem souveränen 6:1-Kantersieg revanchierte man sich standesgemäß für die Hinspiel-Niederlage in Hechingen. Im Lager des FCH hingegen war die Enttäuschung nicht nur wegen der eigenen Leistung groß.