Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Matchwinner Hellstern, treffsicherer FCG-Neuzugang und Favoritensiege

Gäbe es ein Tippspiel für die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, hätten die „Sicherheitstipper“ am Wochenende gute Punkte eingefahren: Schließlich haben sich auf fast allen Sportplätzen auch die laut Tabelle favorisierte Mannschaft durchgesetzt. Am unerwartetsten kam da vielleicht noch der Punktgewinn des FC Pfeffingen beim 0:0 gegen die SGM Bösingen/Beffendorf II.

Erwartbar war hingegen der Auswärtserfolg des FC Grosselfingen bei Suebia Rottweil, auch wenn er mit 4:3 am Ende knapp ausfiel. FCG-Spielertrainer Fabio Pflumm erklärte: „Das Spiel war sehr zerfahren, beide Teams hatten wenig Spielkontrolle. Für uns war es ein klassisches erstes Pflichtspiel nach einer durchwachsenen Vorbereitung – mit einem positiven Ergebnis durch die drei Punkte.“ Dabei lag seine Mannschaft ständig in Führung, die Hausherren machten das Spiel aber immer wieder spannend.

Lesen Sie auch

Laurato kommt vom FC 07 Albstadt

Neben dem dreifachen Torschützen Marko Blazevic steuerte auch Winter-Neuzugang Vincenzo Laurato einen Treffer bei. „Enzo hat sich bei uns sehr gut eingefügt, gute Einheiten und Testspiele absolviert und daran gegen Suebia angeknüpft“, lobt Pflumm den Akteur, der zuletzt beim FC 07 Albstadt spielte.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Harthausen jubelt, Frommern im Tal der Tränen Nur einer von vier Landesligisten kann wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammeln.

„Alte Bekannte“ waren die Torschützen des SV Rangendingen beim 4:0-Erfolg gegen den FV 08 Rottweil auf eigenem Platz. Schon zur Pause führte die Elf von Björn Straub mit 3:0 und legte damit die Basis für den wichtigen Sieg. „Es war der Auftakt, den wir uns erhofft haben. Wir hatten das Spiel von Beginn an unter Kontrolle und haben schon vor dem erlösenden 1:0 viele Chancen vergeben. In der zweiten Halbzeit ist dann nicht mehr so viel passiert“, zieht Straub ein kurzes Fazit. Am Sonntag reist seine Mannschaft dann zum Tabellenzweiten, der SGM Schramberg/Sulgen.

VfL Mühlheim zu stark

Nichts zu holen gab es hingegen für den SV Heiligenzimmern. Im Heimspiel gegen den VfL Mühlheim setzte es eine 0:4-Pleite. Dabei wollte Spielertrainer Marius Stehle seiner Mannschaft nach Abpfiff keinen Vorwurf machen. „Wir waren chancenlos, aber nicht mal aufgrund unseres eigenen Verschuldens. Wir waren gut in den Zweikämpfen, aber in einem Spiel gegen eine solche Top-Mannschaft, muss dann wirklich alles stimmen.“

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksvorsitzender im Interview So fällt das bisherige Fazit von Marcus Kiekbusch aus Vor der Infoveranstaltung des Fußballbezirks Schwarzwald/Zollern am Dienstag in Wellendingen haben wir den Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch interviewt.

Zufrieden war hingegen VfL-Trainer Sören Lurz. Mit dem Dreifachtorschützen Nino Rebholz, seinem Bruder Eric sowie Fabrice Winter standen gleich drei ehemalige Jugendspieler der TSG Balingen in der Startelf. Punktgleich empfängt der VfL nun am Sonntag den SV Winzeln zum absoluten Spitzenspiel der Staffel 1.

Nico Hellstern trifft entscheidend

Ganz am anderen Ende der Tabelle steht die SG Weildorf/Bittelbronn. Im Kellerduell gegen die Spielvereinigung aus Bochingen feierte sie aber den zweiten Saisonsieg. Nico Hellstern – mittlerweile schon wieder bei zwölf Saisontoren – traf in der 92. Minute zum entscheidenden 3:2.