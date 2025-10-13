Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Markus Kath und Tim Gihr geben ihr Comeback

Die Eyachkicker verlieren 1:3, haben jetzt aber wieder machbare Aufgaben vor der Brust. Das Topspiel des 11. Bezirksliga-Spieltags endet mit einem 4:4.
Laufens Axel Conzelmann ärgerte sich nach Spielenende beim Tabellenführer TSV Straßberg und war gleichzeitig stolz auf die Mannschaft: „Es war ausgeglichen, völlig ausgeglichen. Standards haben das Spiel entschieden. Bis zur letzten Minute waren wir dran, haben dann in den Schlusssekunden das 1:3 bekommen. Wenn wir so weiter machen, holen wir die Punkte. Es kommen nun unsere Wochen. Die Moral bei uns ist der Wahnsinn. Da gibt jeder bis zum Schluss alles, da haben wir uns nichts vorzuwerfen.“