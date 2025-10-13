Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Markus Kath und Tim Gihr geben ihr Comeback

Die Eyachkicker verlieren 1:3, haben jetzt aber wieder machbare Aufgaben vor der Brust. Das Topspiel des 11. Bezirksliga-Spieltags endet mit einem 4:4.

Laufens Axel Conzelmann ärgerte sich nach Spielenende beim Tabellenführer TSV Straßberg und war gleichzeitig stolz auf die Mannschaft: „Es war ausgeglichen, völlig ausgeglichen. Standards haben das Spiel entschieden. Bis zur letzten Minute waren wir dran, haben dann in den Schlusssekunden das 1:3 bekommen. Wenn wir so weiter machen, holen wir die Punkte. Es kommen nun unsere Wochen. Die Moral bei uns ist der Wahnsinn. Da gibt jeder bis zum Schluss alles, da haben wir uns nichts vorzuwerfen.“

Und auch Jochen Gihr hatte etwas zum Spielverlauf beim TSV Frommern zu kommentieren: „Was soll ich sagen, 0:2 zurückgelegen, in Unterzahl 3:2 gewonnen, was willst mehr. Da kann nicht viel falsch gewesen sein.“ Auf Frommerner Seite ärgerte man sich, in der ersten Halbzeit nicht das dritte Tor gegen die Gäste von der SGM Gruol/Erlaheim gemacht zu haben. „In der 2. Halbzeit haben wir disziplinierter gespielt und haben das Spiel gedreht. Es war ein verdienter Erfolg.“

Eine besondere Geschichte

Trainersohn Tim Gihr, der nach seinem Jochbeinbruch nach längerer Zeit wieder in der SGM-Defensive zum Einsatz kam, sollte dann in der 87. Minute nach einem Eckball das 3:2 erzielen. Das war die Geschichte dieses Spiels vor großer Zuschauerkulisse.

Verletzung bei Fabian Zirkel

Und auch beim SV Dotternhausen hatte man Grund zur Freude. 5:0 siegte die Mauz-Elf auswärts beim FC Hechingen. Markus Kath feierte beim SVD sein Comeback. „Er war in den vergangenen Jahren unsere absolute Stütze in der Abwehr. Nach langer Ausfallzeit ist er nun zurück. Wir haben ihn behutsam aufgebaut.“ Ein Wermutstropfen bleibt. Fabian Zirkel hat sich am Sprunggelenk verletzt.

Die Remis-Könige aus Trillfingen

Und der TSV Trillfingen stand kurz davor, der SGM Deißlingen/Lauffen die erste Saisonniederlage zuzufügen. In der fünften Minute der Nachspielzeit zog der Tabellenzweite aber noch den Kopf aus der Schlinge. Torjäger Robin Schumpp netzte zum 4:4 ein.