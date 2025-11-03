Bezirksliga Schwarzwald Zollern: Laufener Youngster glänzen und Djermanovics Bayern-Vergleich

Der TSV Laufen/Eyach und TSV Trillfingen gehören zu den Gewinnern des 14. Spieltages in der Bezirksliga. Der FC Hechingen hingegen verliert erneut und hat Personalsorgen.
Während sich die anderen Aufsteiger in der starken Bezirksliga schwer tun, hat der TSV Laufen/Eyach beachtliche 18 Punkte aus 14 Spielen gesammelt. „Das ist deswegen bemerkenswert, weil wir bei den Neuzugängen fast nur auf junge Spieler gesetzt haben“, erklärt Axel Conzelmann, der gemeinsam mit Nico Heckendorf die Laufener Elf anführt.