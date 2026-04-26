Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Last-Minute-Tor sorgt für Punkteteilung im Derby

Der SV Winzeln hat sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit einen etwas glücklichen Punktgewinn bei der SGM Bösingen II/Beffendorf gesichtert. Joker Tobias Bea wird zum Helden.
SGM Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln 1:1 (0:0). „Es war wieder ein Nackenschlag, so wie letzte Woche auch“, meinte ein sichtlich enttäuschter Manuel Bantle nach dem Duell seiner SGM Bösingen II/Beffendorf gegen den SV Winzeln. Wie schon zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Bubsheim musste der Spielertrainer erneut dabei zusehen, wie sein Team einen Last-Minute-Gegentreffer kassierte – auch wenn diesmal zumindest ein Punkt zu Buche stand.