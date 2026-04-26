Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Last-Minute-Tor sorgt für Punkteteilung im Derby

SGM Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln 1:1 (0:0). „Es war wieder ein Nackenschlag, so wie letzte Woche auch“, meinte ein sichtlich enttäuschter Manuel Bantle nach dem Duell seiner SGM Bösingen II/Beffendorf gegen den SV Winzeln. Wie schon zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Bubsheim musste der Spielertrainer erneut dabei zusehen, wie sein Team einen Last-Minute-Gegentreffer kassierte – auch wenn diesmal zumindest ein Punkt zu Buche stand.

Schwache erste Hälfte Bantles Gegenüber, Tobias Heizmann, fasste die ersten 45 Minuten nach Abpfiff treffend zusammen: „In der ersten Halbzeit war es ein schwaches Spiel – ein typisches 0:0.“ Nach dem Seitenwechsel „kam Bösingen aber besser aus der Kabine“, wie der Winzelner Übungsleiter neidlos anerkennen musste. Gleichzeitig kritisierte er den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir waren nicht wirklich gefährlich. Ich weiß nicht, was los war. Es war einfach kein gutes Spiel von uns heute.“ Dementsprechend war der Führungstreffer für die Gastgeber durch Felix Flaig etwas mehr als zehn Minuten nach Wiederanpfiff durchaus folgerichtig. Der zur Pause eingewechselte Benedikt Jochem setzte sich über die rechte Seite durch und hatte per Rückpass von der Grundlinie das Auge für Flaig, der die Kugel gekonnt in die untere Torecke einschob.

Haller mit starkem Auftritt

Die favorisierten Gäste waren in der Folge bemüht, den Ausgleich zu erzielen. In einer Situation gelang ihnen das sogar, doch die Pfeife von Schiedsrichter Halil Kilic ertönte aufgrund eines Foulspiels, kurz bevor der Ball seinen Weg über die Torlinie fand. Doch auf der anderen Seite durften sich die Gäste auch bei ihrem Schlussmann bedanken, dass sie nur mit 0:1 zurücklagen. Gleich zweimal hatte Flaig Großchancen für seinen zweiten Treffer des Nachmittags – doch zweimal vereitelte Lennard Haller mit starken Paraden. So blieb der Tabellensiebte in Schlagdistanz – was sich aus SGM-Sicht als verheerend herausstellten sollte.

Last-Minute-Ausgleich

Denn in der Schlussphase kamen die Gäste tatsächlich noch zum, wie Tobias Heizmann zugab, „etwas glücklichen“ Ausgleich. „Aber morgen weiß das niemand mehr. Wir nehmen heute den Punkt gerne mit“, so der SVW-Spielertrainer. Nachdem man in der Schlussphase alles – inklusive Haller – nach vorne geworfen hatte, war es mit der letzten Aktion der Partie in der fünften Minute der Nachspielzeit soweit.

Nach einem Schnittstellenpass lief plötzlich der eingewechselte Tobias Bea auf SGM-Keeper Mirko Harter zu. Dieser stürmte von seiner Linie, musste aber chancenlos dabei zusehen, wie der ansehnliche Lupfer Beas über ihn hinweg in die Maschen flog. „Wahrscheinlich agieren wir da auch einfach nicht clever genug und stehen zu offen“, ärgerte sich Manuel Bantle. Außerdem hatten seine Schützlinge kurz zuvor die Chance liegen gelassen, einen Angriff bis vor das leere Winzelner Tor auszuspielen und für die Entscheidung zu sorgen. Entsprechend groß war die Enttäuschung im Lager der SGM, der dieser Punkt im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft. Bantle ergänzt jedoch: „Wir müssen weitermachen – es sind noch 18 Punkte zu vergeben.“

Aufstellungen und Tore

SGM Bösingen II/Beffendorf: Harter, S. Lehmann, Hettich, T. Mei, Kramer, Haaga (87. Mouchtaris), Kimmich, Flaig (90.+3 Flamm), B. Mei (68. Awecker), Eger (82. J. Lehmann), Jauch (46. Jochem). SV Winzeln: Haller, Albu (57. Maier), S. Hess, Sohmer (73. Bea), Heim (81. Schweikert), D. Gaus, L. Hess (71. Aigeldinger), S. Gaus, Schwenk, Ziegler, Akyildiz (63. Michelfelder). Tore: 1:0 Flaig (57.), 1:1 Bea (90.+5). Schiedsrichter: Halil Kilic.