Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kommt es zum spannenden Derby in Beffendorf?

Der SV Winzeln ist zu Gast bei der SGM Bösingen II/Beffendorf. Die einen stecken im Abstiegskampf, die anderen wollen dieses Schicksal vermeiden.
SGM Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln (Sonntag, 15 Uhr). „Wir freuen uns auf das Derby“, meint Spielertrainer Tobias Heizmann im Vorfeld der Partie des SV Winzeln gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf. Die Zielsetzung für den Tabellensiebten ist dabei eindeutig: „Wir wollen die drei Punkte! Klar, man kennt sich gut und es wird definitiv kein Selbstläufer. Aber wenn wir unsere Chancen besser nutzen als am Donnerstag, dann sollte ein Sieg schon machbar sein.“