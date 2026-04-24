Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kommt es zum spannenden Derby in Beffendorf?

SGM Bösingen II/Beffendorf – SV Winzeln (Sonntag, 15 Uhr). „Wir freuen uns auf das Derby“, meint Spielertrainer Tobias Heizmann im Vorfeld der Partie des SV Winzeln gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf. Die Zielsetzung für den Tabellensiebten ist dabei eindeutig: „Wir wollen die drei Punkte! Klar, man kennt sich gut und es wird definitiv kein Selbstläufer. Aber wenn wir unsere Chancen besser nutzen als am Donnerstag, dann sollte ein Sieg schon machbar sein.“

0:3-Pleite am Donnerstag Heizmann spielt auf die 0:3-Heimpleite seines Teams gegen die SGM Hardt/Lauterbach am Donnerstagabend an. „Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können und hätten wahrscheinlich trotzdem kein Tor gemacht“, so der SVW-Akteur. Dass sich dieses Schicksal am Sonntag in Beffendorf wiederholt, wolle man unbedingt verhindern. Hoffnungsträger für dieses Unterfangen ist dabei einmal mehr Kapitän und Torjäger Simon Gaus. Am vergangenen Wochenende schoss dieser seine Farben mit einem Dreierpack zum 5:2-Sieg über den TSV Laufen/Eyach.

Der 13. Saisonsieg würde dem SVW durchaus gut zu Gesicht stehen. Zwar befindet man sich mit 41 Punkten aus 26 Spielen nicht in akuter Gefahr, doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aktuell nur acht Zähler. Gegen Ende der Saison noch in unnötige Bedrängnis zu geraten, möchte man in Winzeln möglichst vermeiden.

Ausgeglichenes Hinspiel

Mit Blick auf den Abstiegskampf ist der Druck auf der anderen Seite natürlich größer. Mit 28 Punkten steht die SGM Bösingen II/Beffendorf auf Rang 15 – fünf Zähler beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. „Die Latte gegen Winzeln hängt natürlich hoch, aber wir werden versuchen, einen Sieg einzufahren. Alles andere hilft uns mit Blick auf die Tabelle nicht weiter. Wir haben noch sieben Spiele und brauchen möglichst viele Punkte“, stellt Coach Manuel Bantle klar. Der Schmerz über die Last-Minute-Niederlage gegen Bubsheim am vergangenen Sonntag sitze zwar noch tief, doch soll seine Schützlinge nicht davon abhalten,vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale zu werfen. Ein Mutmacher soll – trotz der 0:1-Niederlage – das Hinspiel in Winzeln sein: „Da waren wir auf Augenhöhe“, so Bantle.

Straßberg schließt zum Spitzenreiter auf

In den anderen Partien am Donnerstagabend gewann der FC Hechingen souverän mit 3:0 beim Schlusslicht in Ebingen und der TSV Straßberg setzte sich knapp mit 1:0 in Laufen durch. Dadurch zieht das Team von Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner an der Tabellenspitze zunächst wieder gleich mit der SGM Deißlingen/Lauffen, die am Sonntag gegen Trillfingen gefragt ist.