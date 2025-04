Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kellerkinder werden zu Stolpersteinen

1 Die SGM Weildorf/Bittelbronn setzte mit einem 6:0-Erfolg gegen den TSV Benzingen ihren Lauf fort. Foto: Kara

Einige Überraschungen gab es am 20. Spieltag in den beiden Staffeln der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern am Wochenende. Dabei geriet der eine oder andere Favorit unerwartet ins Straucheln.









Link kopiert



Nur vier Tage durfte sich der SV Dotternhausen über Platz zwei in der Staffel1 freuen. Denn nach dem 1:0-Erfolg im Verfolgerduell beim SV Winzeln unter der Woche setzte es für die Kicker vom Fuße des Plettenbergs am Sonntag eine unerwartete 0:4-Pleite bei der SpVgg Bochingen, die damit die Rote Laterne an Suebia Rottweil abgab.