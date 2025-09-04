Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kellerderby, Duell der Absteiger und weitere brisante Partien

Während es am Wochenende in der Bezirksliga zu vielen Zollern-Duellen kommt, gibt es auch früh in der Saison ein brisantes Kellerderby in Schramberg.

Für die Clubs der Bezirksliga verlief der Saisonstart ganz unterschiedlich. So startete der FC Grosselfingen mit zwei Niederlagen, während ihr Gegner vom Wochenende, der TSV Trillfingen, mit zwei Siegen aus drei Spielen da steht. Trotzdem weiß auch FCG-Trainer Fabio Pflumm: „Wenn wir ein gutes Spiel zeigen, haben wir ein Duell auf Augenhöhe. Es geht darum weniger Fehler zu machen als der Gegner, was uns in den ersten Spielen nicht gelungen ist.“

Doch nicht nur der TSV Trillfingen hatte einen ordentlichen Saisonstart, auch die SGM Gruol/Erlaheim steht nach drei Spieltagen ebenso mit sechs Punkten da. Im Duell mit dem SV Dotternhausen möchten sie nun die nächsten drei Punkte einfahren, nachdem sie lediglich das Spiel gegen den FC Hechingen verloren haben.

Das wohl brisanteste Zollern-Duell wird an diesem Spieltag die Begegnung der beiden Landesligaabsteiger zwischen dem TSV Straßberg und dem TSV Frommern werden. In der Vorsaison, noch in der Landesliga, endete die Partie in der Hinrunde 0:0, während Straßberg das Rückspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Schlussendlich stieg Straßberg direkt ab, während Frommern in der Relegation den Kürzeren zog. In dieser Spielzeit blieb Frommern schon zweimal torlos unentschieden und konnte ein Spiel für sich entscheiden, das Team von Marc Kleiner hingegen hat schon sieben Punkte.

Derbytime im Keller

„Unser Ziel ist es, aus dem Derby etwas Zählbares mitzunehmen. Auch wenn beide Teams derzeit eine ähnliche Ausgangssituation haben, unterschätzen wir Hardt/Lauterbach keinesfalls. Wir hoffen auf ein gutes und vor allem für die Zuschauer unterhaltsames Spiel“ sagt Kajetan Kohlmann, Trainer der SGM Schramberg/Sulgen vor dem Kellerduell mit der SGM Hardt/Lauterbach. Dabei gilt es für Schramberg vor allem defensiv gut zu stehen und nicht so viele Gegentore zu bekommen wie zuletzt (bereits 20).

Hechingen weiter ungeschlagen?

Noch makellos ist der FC Hechingen unterwegs: Im Weiherstadion empfängt man den SV Bubsheim, welcher mit einem Sieg aus zwei Spielen da steht. Der FCH will natürlich weiter auf der Erfolgswelle bleiben und auch im fünften Pflichtspiel in dieser Saison einen Sieg einfahren.

Die andere Mannschaft der Bezirksliga, der es gelungen ist ohne Punktverlust durch die ersten drei Spielen zu gehen, ist die Spielvereinigung aus Trossingen. Diese reist am Sonntag zur SGM Bösingen II/Beffendorf I, welche gerade einmal einen Punkt hat.

Diesen holte man gegen den SV Wurmlingen, welcher gegen die gut gestartete SGM Deißlingen/Lauffen antreten wird. Tom Schmid, der lange Zeit beim SV Zimmern gespielt hat und Spielertrainer in Wurmlingen ist, sagt zum Spiel: „Mit Deißlingen/Laufen kommt schon ein Favorit, deshalb wird das eine Aufgabe zuhause. Wir wollen aber das bestmögliche rausholen und an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Rot-Weiß Ebingen anknüpfen. Vier Punkte aus drei Spielen sind in Ordnung.“