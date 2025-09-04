Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kellerderby, Duell der Absteiger und weitere brisante Partien

Während es am Wochenende in der Bezirksliga zu vielen Zollern-Duellen kommt, gibt es auch früh in der Saison ein brisantes Kellerderby in Schramberg.
Für die Clubs der Bezirksliga verlief der Saisonstart ganz unterschiedlich. So startete der FC Grosselfingen mit zwei Niederlagen, während ihr Gegner vom Wochenende, der TSV Trillfingen, mit zwei Siegen aus drei Spielen da steht. Trotzdem weiß auch FCG-Trainer Fabio Pflumm: „Wenn wir ein gutes Spiel zeigen, haben wir ein Duell auf Augenhöhe. Es geht darum weniger Fehler zu machen als der Gegner, was uns in den ersten Spielen nicht gelungen ist.“