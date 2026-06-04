Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kann der FC Hechingen die Meisterfeier in Deißlingen vermiesen?

BEZIRKSLIGASGM Deißlingen/Lauffen – FC Hechingen (Samstag, 17.15 Uhr). Rein theoretisch ist es noch möglich, dass die SGM Deißlingen/Lauffen am letzten Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern den Meistertitel verliert. Schließlich beträgt der Vorsprung auf den TSV Straßberg nur drei Punkte. In der Praxis steht die SGM jedoch als Aufsteiger fest – zu groß ist der Unterschied in der Tordifferenz (83 zu 55). Dennoch denkt man im Lager des angehenden Landesligisten gar nicht daran, im Duell mit dem FC Hechingen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Sieg zum Abschluss? „Wir wollen das Spiel unbedingt für uns entscheiden“, stellt Spielertrainer Felix Schaplewski unmissverständlich klar. „Wir wollen einen guten Saisonabschluss – und dann natürlich auch eine schöne Meisterfeier.“ Außerdem erinnere man sich bei der SGM noch gut an das Hinspiel in Hechingen. Mit 1:2 ging man dort im November als Verlierer vom Platz – die einzige Niederlage der gesamten Saison. „Das war einfach kein gutes Spiel von uns“, so Schaplewski. Das will man nicht auf sich sitzen lassen. „Wir müssen unser Spiel durchziehen: zielstrebig sein, den Ball laufen lassen und auch ohne Ball in Bewegung sein.“ Wenn der SGM das gelingt, wäre alles andere als ein Sieg zum Saisonabschluss natürlich eine Überraschung.

Breite Hechinger Brust

Auf der anderen Seite geht der FC Hechingen jedoch zurecht mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in dieses Duell. „Natürlich ist unsere Brust breit. Wir sind das einzige Team, das den Meister schlagen konnte“, so Chefcoach Joso Zupan. Er stellt jedoch auch klar: „Für uns zählt nur eins: Wir brauchen drei Punkte, um in der Liga zu bleiben! Da ist es völlig egal, ob es gegen den Tabellenersten oder -letzten geht.“ Man wolle alles in die Waagschale werfen, um den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen. Für diesen sah Zupan vor allem zwei Faktoren: „Wir sind defensiv sehr gut gestanden. Und wir haben dann die Chancen, die wir bekommen haben, perfekt genutzt.“ Wenn das dem FCH erneut gelingt, wäre es die sichere Rettung.

Kampf ums Überleben

Die Konstellation in der Tabelle ist brisant. Der TSV Trillfingen steht aktuell mit 45 Zählern auf dem Relegationsplatz. Zwei Punkte mehr haben Hechingen und der SV Bubsheim auf dem Konto. Und selbst in Frommern und Grosselfingen muss trotz eines Drei-Punkte-Polsters noch gezittert werden, da Trillfingen über das bessere Torverhältnis verfügt. Die Trillfinger empfangen am letzten Spieltag den TSV Straßberg, Frommern und Bubsheim treffen im direkten Duell aufeinander.

Straßberger Schützenhilfe?

Auf Schützenhilfe aus Straßberg möchten sich die Hechinger jedoch nicht verlassen. „Wir hatten bislang in dieser Saison kein großes Glück mit Schützenhilfe oder Geschenken“, meint Joso Zupan lachend. Man werde niemanden in Trillfingen abstellen, um das Spiel dort zu verfolgen. Der volle Fokus gelte der eigenen Aufgabe in Deißlingen – schließlich hat man sein Schicksal in der eigenen Hand. Für beide Seiten steht am Samstag also auch am letzten Spieltag noch etwas auf dem Spiel. Für die einen der Wunsch nach einer ausgelassenen Meisterfeier und nach Rache für das Hinspiel. Für die anderen der mögliche Matchball um den Klassenerhalt. Spannung und Brisanz dürfte als garantiert sein.