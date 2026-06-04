Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Kann der FC Hechingen die Meisterfeier in Deißlingen vermiesen?

Wenn die SGM Deißlingen/Lauffen am letzten Spieltag den FC Hechingen empfängt, geht es um viel mehr als nur Rache für die 1:2-Niederlage im Hinspiel.
BEZIRKSLIGASGM Deißlingen/Lauffen – FC Hechingen (Samstag, 17.15 Uhr). Rein theoretisch ist es noch möglich, dass die SGM Deißlingen/Lauffen am letzten Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern den Meistertitel verliert. Schließlich beträgt der Vorsprung auf den TSV Straßberg nur drei Punkte. In der Praxis steht die SGM jedoch als Aufsteiger fest – zu groß ist der Unterschied in der Tordifferenz (83 zu 55). Dennoch denkt man im Lager des angehenden Landesligisten gar nicht daran, im Duell mit dem FC Hechingen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.