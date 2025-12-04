Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: „Kaltstart“ für so manches Team – Straßberg reist zum SV Bubsheim

Der 19. Spieltag bringt noch einmal spannende Begegnungen mit sich. Bereits am Samstag spielt Trillfingen gegen Hechingen und Frommern gegen Winzeln.
Der Wintereinbruch hat die Tabelle der Bezirksliga ganz schön durcheinandergemischt und ins Ungleichgewicht gebracht: Sehr gut lässt sich dies mit einem Blick auf die beiden Spitzenteams der Liga illustrieren. Während Tabellenführer Deißlingen/Lauffen als einzige Mannschaft alle 18 geplanten Spiele absolvieren konnte, steht Verfolger Straßberg gerade einmal bei 15 Begegnungen.