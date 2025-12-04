Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: „Kaltstart“ für so manches Team – Straßberg reist zum SV Bubsheim

Der 19. Spieltag bringt noch einmal spannende Begegnungen mit sich. Bereits am Samstag spielt Trillfingen gegen Hechingen und Frommern gegen Winzeln.

Der Wintereinbruch hat die Tabelle der Bezirksliga ganz schön durcheinandergemischt und ins Ungleichgewicht gebracht: Sehr gut lässt sich dies mit einem Blick auf die beiden Spitzenteams der Liga illustrieren. Während Tabellenführer Deißlingen/Lauffen als einzige Mannschaft alle 18 geplanten Spiele absolvieren konnte, steht Verfolger Straßberg gerade einmal bei 15 Begegnungen.

So musste das Kleiner-Team zuletzt zwei Mal gezwungenermaßen aussetzen – die letzte absolvierte Partie ist noch die 0:5-Niederlage bei der SGM Gruol/Erlaheim. „Wir wollen die Niederlage vergessen machen, aber die Platzverhältnisse haben das leider nicht zugelassen. Trotz schwieriger Bedingungen haben wir in den vergangenen Wochen durchtrainiert“, so Kleiner.

Kampf ist Trumpf

Am Sonntag steht für den TSV das Gastspiel beim SV Bubsheim auf dem Plan. Der Coacht meint: „Ob am Sonntag gespielt werden kann, liegt nicht in unserem Einfluss – daher nehmen wir es wie es kommt. Es wird ein Spiel, in dem die Zweikämpfe und der Wille entscheiden werden. Die fußballerischen Qualitäten rücken zu dieser Jahreszeit in den Hintergrund.“

Primus Deißlingen/Lauffen, momentan mit sieben Punkten Vorsprung, empfängt seinerseits den FC Grosselfingen. Das Team von Fabio Pflumm hat sich ins Mittelfeld der Tabelle gespielt und will in den letzten beiden Partien des Jahres gerne noch einmal punkten.

Tore fast garantiert

Bereits am Samstag stehen sich der TSV Trillfingen und der FC Hechingen gegenüber. Der FCH gewann das torreiche Hinspiel mit 4:3, Unterhaltung ist auch dieses Mal fast garantiert. Während die Zollerstädter zuletzt zwei Mal im Einsatz waren, ruht der letzte Trillfinger Einsatz vom 3:1 gegen Winzeln am 16. November.

Eben jener SVW ist – ebenfalls am Samstag – beim TSV Frommern zu Gast. Bekommen die Zuschauer nach dem 0:0 im Hinspiel dieses Mal Tore zu sehen?

Es geht um wichtige Punkte

Die starke SGM Hardt/Lauterbach, zugleich mit 21 Zählern aus neun Partien das beste Heimteam, trifft im Duell der Aufsteiger auf den SV Kolbingen. Die Gäste können im Abstiegskampf jeden Zähler gut gebrauchen.

Selbiges gilt für den SV Wurmlingen. Nach der bitteren Niederlage gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf ist das Team von Tom Schmid nun ordentlich unter Zugzwang – man reist zur wechselhaften Spielvereinigung Trossingen.

Ein wichtiges Spiel im unteren Drittel der Tabelle steigt auch am Sonntag in Beffendorf. Die heimische SGM empfängt den TSV Laufen/Eyach – aktuell trennen beide Teams vier Punkte.