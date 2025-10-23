Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Interessante Duelle am Wochenende

Winzeln und Wurmlingen gewinnen ihre Duelle am Mittwoch. Deißlingen/Lauffen ist zu Gast in Bubsheim. Rot-Weiß Ebingen sehnt den ersten Punktgewinn herbei.
In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern waren bereits am Mittwochabend vier Teams im Einsatz. Der SV Winzeln ging bei seinem Gastspiel in Kolbingen dank eines Treffers von Lukas Hess und eines Eigentors von SVK-Akteur Niklas Müller mit 2:1 knapp als Sieger vom Feld. Außerdem gelang dem SV Wurmlingen ein überraschender 2:1-Heimsieg über den Tabellensechsten SV Bubsheim. Noah Viani sicherte den Gastgebern mit einem Doppelpack drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.