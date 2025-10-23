Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Interessante Duelle am Wochenende

Winzeln und Wurmlingen gewinnen ihre Duelle am Mittwoch. Deißlingen/Lauffen ist zu Gast in Bubsheim. Rot-Weiß Ebingen sehnt den ersten Punktgewinn herbei.

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern waren bereits am Mittwochabend vier Teams im Einsatz. Der SV Winzeln ging bei seinem Gastspiel in Kolbingen dank eines Treffers von Lukas Hess und eines Eigentors von SVK-Akteur Niklas Müller mit 2:1 knapp als Sieger vom Feld. Außerdem gelang dem SV Wurmlingen ein überraschender 2:1-Heimsieg über den Tabellensechsten SV Bubsheim. Noah Viani sicherte den Gastgebern mit einem Doppelpack drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Suche nach Balance Die Teams aus Winzeln und Bubsheim gehen also mit unterschiedlichen Gemütslagen in den kommenden Spieltag. Doch beide treffen auf derzeit besonders faszinierende Gegner. Bubsheim empfängt am Samstag (15.30 Uhr) die SGM Deißlingen/Lauffen, die mit einem Sieg dem Tabellenführer aus Straßberg auf den Fersen bleiben möchte. „In den letzten vier Wochen hatten wir eine durchwachsene Form. Vor allem hat es an der Balance zwischen Defensive und Offensive gefehlt“, erzählt SGM-Trainer Felix Schaplewski.

In dieser Hinsicht habe seine Mannschaft jedoch zuletzt beim 2:0-Sieg über die SGM Hardt/Lauterbach einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. „Wir hoffen, dass die Jungs gegen Bubsheim dort anknüpfen können“, so der Übungsleiter.

Ebenfalls an der jüngsten Leistung anknüpfen will der SV Winzeln, der am Sonntag (15 Uhr) den FV Rot-Weiß Ebingen empfängt. Die Gäste werden dabei im 13. Anlauf einmal mehr den ersten Punktgewinn der Saison anpeilen. Nach der Trennung von Spielertrainer Riccardo Spataro ist aktuell Kevin Schopfer hauptverantwortlich für das Ebinger Spiel – „zumindest bis zur Winterpause. Dann setzen wir uns noch einmal zusammen“, so der Interimscoach. Mit Blick auf das kommende Duell hat Schopfer eine klare Devise: „Wir fahren nach Winzeln und wollen uns endlich belohnen. Es wird langsam Zeit, denn die Luft wird immer dünner im Keller. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Abstiegskampf in Schramberg und Kolbingen

Nicht ganz mit dem Rücken zur Wand stehen die SGM Schramberg/Sulgen und die SGM Bösingen II/Beffendorf. Doch auch für sie wird die Luft dünner. Erstere SGM empfängt den SV Wurmlingen, letztere ist zu Gast in Kolbingen – jeweils ein Duell gegen direkte Kontrahenten im Abstiegskampf. Sollten keine Punkte eingefahren werden, könnte der jeweilige Rückstand auf das rettende Ufer bereits beachtliche Ausmaße annehmen.

Auch in Grosselfingen erwartet die Zuschauer ein interessantes Aufeinandertreffen, wenn der heimische FC den SV Dotternhausen empfängt. Mit drei Siegen in Serie ist das Team von Cheftrainer Mathias Mauz auf dem Vormarsch. Können die Grosselfinger diese Serie reißen lassen?

Stoppt Frommern die Trillfinger Tormaschine?

Die SGM Gruol/Erlaheim hat indes in Hardt eine schwierige Aufgabe zu lösen. Die heimische SGM Hardt/Lauterbach gewann fünf ihrer bisherigen sieben Heimspiele und zählt damit zu den heimstärksten Teams der Liga. Gleichzeitig peilt der TSV Laufen/Eyach beim Gastspiel in Hechingen den ersten Auswärtserfolg der noch jungen Saison an. Außerdem bekommt es der TSV Frommern, der gegen Gruol/Erlaheim und in Grosselfingen zuletzt zwei Pleiten hinnehmen musste, mit der brandgefährlichen Offensive des TSV Trillfingen zu tun.