Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Hohe Siege und torarme Remis

Der TSV Straßberg holt gegen die SGM Schramberg/Sulgen den nächsten hohen Sieg und die Tabellenführung. Deißlingen/Lauffen siegt im Spitzenspiel ebenfalls deutlich.
Nachdem der TSV Straßberg erst vor zwei Spieltagen, beim Debüt von Jan Ferdinand sieben Treffer erzielte, siegten sie gegen Schramberg/Sulgen nun mit 6:0 und auch Ferdinand war wieder doppelt erfolgreich. TSV-Trainer Marc-Philipp Kleiner meint zu diesem Sieg: „In der ersten Halbzeit war Schramberg sehr kompakt, aber wir haben unnötigerweise auch viel lang gespielt. Nach der Pause haben wir sie dann mehr ins Laufen gebracht und am Ende war der Sieg auch in der Höhe völlig zurecht.“