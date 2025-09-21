Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Hohe Siege und torarme Remis

Der TSV Straßberg holt gegen die SGM Schramberg/Sulgen den nächsten hohen Sieg und die Tabellenführung. Deißlingen/Lauffen siegt im Spitzenspiel ebenfalls deutlich.

Nachdem der TSV Straßberg erst vor zwei Spieltagen, beim Debüt von Jan Ferdinand sieben Treffer erzielte, siegten sie gegen Schramberg/Sulgen nun mit 6:0 und auch Ferdinand war wieder doppelt erfolgreich. TSV-Trainer Marc-Philipp Kleiner meint zu diesem Sieg: „In der ersten Halbzeit war Schramberg sehr kompakt, aber wir haben unnötigerweise auch viel lang gespielt. Nach der Pause haben wir sie dann mehr ins Laufen gebracht und am Ende war der Sieg auch in der Höhe völlig zurecht.“

Im Topspiel zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und der Spvgg Trossingen, machten die Hausherren den TSV auch noch zum Spitzenreiter. Zunächst sah es lange knapp aus, am Ende setzte sich die Heimmannschaft aus Deißlingen und Lauffen dann aber doch recht deutlich für so ein Spitzenspiel mit 4:0 durch. Trossingen, das zuvor noch keinen Punkt abgegeben hatte, bleibt aber vorerst auf Rang zwei, Deißlingen/Lauffen ist Dritter.

Trickel mit drei Toren

Der noch gesperrte TSV Frommerner Spielertrainer Lukas Foelsch resümiert nach dem 5:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den FV Rot-Weiß Ebingen: „ Es war ein verdienter Sieg, wir haben gut begonnen, das zweite Tor aber nicht nachgelegt, weshalb Ebingen zurückgekommen ist. Wir machen dann vor der Pause durch einen guten Standard das 2:1. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gespielt und früh den Sack zu gemacht.“ Dabei erzielte Finn Trickel insgesamt drei Treffer, zwei davon nach der Pause.

Dem SV Kolbingen gelang nach dem 1:1 in Frommern vergangene Woche, das genau selbe Ergebnis gegen den FC Hechingen, der somit nun seit vier Spielen auf einen Sieg wartet und am Donnerstag auf den TSV Frommern trifft.

Für die torreichste Partie sorgte in der Vorwoche noch der TSV Trillfingen beim 7:2-Erfolg in Wurmlingen. An diesem Spieltag trennte der TSV sich aber torlos mit 0:0 vom Tabellennachbarn TSV Laufen. Die meisten Tore gab es an diesem Spieltag in Winzeln, wo der heimische SV mit 6:2 gegen den FC Grosselfingen gewann und es schon zur Halbzeit mit 4:1 relativ deutlich zuging. Winzeln hatte vor der Partie nur einen Zähler mehr als der FC, distanzierte diesen aber jetzt und springt auf Rang elf vor.

Bubsheim erfolgreich

Grosselfingens Gegner aus der Vorwoche, der SV Bubsheim ist durch den 4:1-Sieg gegen den SV Dotternhausen wieder in der Erfolgsspur. Dabei führten die Hausherren bereits zur Halbzeit durch einen Marvin Moser-Doppelpack mit 2:0, ehe sie in Hälfte zwei auf 4:0 erhöhten und dem SVD nur noch der Ehrentreffer glückte. Somit steht Bubsheim hinter dem Spitzentrio auf Platz vier. Die SGM Hardt/Lauterbach gewinnt ihr Heimspiel gegen den SV Wurmlingen mit 3:0.