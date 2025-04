Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Heiligenzimmern schöpft Hoffnung, Grosselfingen ärgert Mühlheim

Drei Partien wurden am Donnerstagabend in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern gespielt. Heiligenzimmern und Nusplingen/Obernheim feierten wichtige Erfolge.

„Für uns war das ein absoluter Rückschlag. Heiligenzimmern hat mit Wille, Leidenschaft und Emotionen ihre Chance genutzt“, bilanzierte Waldmössingens Cheftrainer Thiemo Martin nach der 2:3-Auswärtsniederlage seiner Mannschaft. SVH-Spielertrainer Marius Stehle war hingegen sichtlich erleichtert. „Das Ziel war den Gegner nochmal etwas mitreinzuziehen, das ist uns gelungen.“

Sein Team war durch David Bisinger bereits in der 9. Minute in Führung gegangen. Innerhalb von zwei Minuten drehten die Gäste in der Folge aber das Spiel. Dominik Dawid Bonk markierte den Ausgleich (21.) und Denis Kimmich besorgte mit seinem 13. Saisontor das 2:1 (23.). In einer munteren Partie traf Heiligenzimmerns Max Schäfer anschließend per Freistoß den Pfosten, ehe Philipp Fechter der Ausgleich gelang (32.). Vorausgegangen war ein kapitaler Fehlpass von Marcel John am eigenen Strafraum. Martin bemängelte zu Recht: „Das 2:2 war ein Knackpunkt. Da haben wir den Gegner eingeladen und zurückgeholt.“

Den nächsten Nackenschlag erlebte der SVW direkt nach Wiederanpfiff. Es war keine Minute gespielt, da umkurvte Timo Scherer den Torhüter und traf zum letztlich entscheidenden 3:2. Stehle lobte: „Es war 35 Minuten ein Abwehrfight, aber wir haben keine klare Torchance mehr zugelassen.“ Durch den Heimerfolg rückt Heiligenzimmern bis auf sechs Punkte an Waldmössingen heran.

Gespielt wurde auch noch auf zwei weiteren Plätzen. So feierte die SGM Nusplingen/Obernheim einen wichtigen 1:0-Erfolg in Bisingen. Simon Hertel erzielte in der 75. Minute das Tor des Tages. Der FC Grosselfingen holte in seinem Heimspiel gegen den Primus VfL Mühlheim ein 1:1. Noah Rager traf zur 1:0-Führung (1:0), Niklas Oertel glich aus (57.).