Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Hechingen fügt dem Spitzenreiter die erste Niederlage zu

„Wir haben uns das Spielglück heute erarbeitet“, fasste ein strahlender Hechinger Co-Trainer Jovan Djermanovic die Ereignisse des Samstagnachmittags treffend zusammen. Nach dem 2:1-Auswärtscoup gegen die Spvgg Trossingen vor zwei Wochen musste nun das nächste Top-Team gegen den Aufsteiger eine Pleite hinnehmen. „Wir hatten es vor dem Spiel gesagt: Wenn wir – so wie in Trossingen – dieses Level an Intensität auf den Platz bringen, dann können wir auch die SGM schlagen“, so Djermanovic. Und genau so kam es.

Führung durch Gaksteder nach zäher Anfangsphase Nach einer zerfahrenen Anfangsphase gingen die Gastgeber in der elften Minute durch Hermann Gaksteder in Führung. Nach einem langen Ball verschätzten sich SGM-Keeper Qerim Dinaj und einer seiner Vorderleute verheerend, so dass sich Gaksteder die Kugel schnappen und aus 20 Metern ins leere Tor einschieben konnte. In der Folge bestimmte der Tabellenführer zwar das Geschehen, suchte aber meist vergeblich nach spielerischen Lösungen gegen stark verteidigende Hechinger.

„Das Spiel war extrem zerfahren, wir haben überhaupt keinen Spielfluss gefunden. Und wir haben sehr viele lange Bälle versucht, das ist eigenlicht gar nicht unser Spiel“, analysierte SGM-Spielertrainer Felix Schaplewski nach Abpfiff. Die beiden besten Gelegenheiten hatte Top-Torjäger Robin Schumpp: In der 33. Minute zwang er FCH-Schlussmann Cem Kizgin mit einem Freistoß aus 20 Metern zu einer starken Parade und wenige Minuten später setzte er einen unbedrängten Kopfball aus kurzer Distanz neben das Tor.

Ausgleich durch Matt

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer viel Stückwerk und wenige klare Torchancen. Die Gäste erhöhten im Laufe des zweiten Durchgangs immer mehr die Schlagzahl, doch der Aufsteiger hielt wacker dagegen – und hatte selbst zumindest die ein oder andere vielversprechende Kontersituation. In der 86. Minute ließ Schumpp erneut eine Großchance liegen, doch kurz darauf war es dann soweit: Nach einer Halbfeldflanke erzielte Daniel Matt mit einer schönen Ballannahme und einem Schuss aus der Drehung im Strafraum den verdienten Ausgleich. Doch es sollte nicht der Schlusspunkt dieser Begegnung sein.

Eigentor in der 96. Minute

„Vielleicht hätten wir nicht so gierig sein und uns mit dem Punkt zufrieden geben sollen“, gab Schaplewski später zu. Denn in der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang den Hechingern tatsächlich noch der – zugegebenermaßen sehr glückliche – Siegtreffer. Nach einem kurzen Dribbling und einem Doppelpass mit einem Kollegen versuchte es Kaan Akkaya ein letztes Mal über den rechten Flügel. Seine flache Hereingabe fand keinen seiner Teamkollegen, dafür aber den Fuß von SGM-Abwehrchef Maurice Roth, der die Kugel gegen die Laufrichtung von Dinaj über die eigene Torlinie bugsierte. Der Jubel im Lager der Gastgeber kannte keine Grenzen. Ein bisschen des von Jovan Djermanovic angesprochenen Spielglücks gehört eben auch dazu, um dem Tabellenführer seine erste Niederlage zuzufügen.

Aufstellungen und Torschützen

Hechingen: Kizgin, Stoilkov, Jelic, Kumi, Nikolic (63. Iokimidis), Hajra (90.+4 Beka), Mujagic (63. Androsevic; 81. Nebrigic), K. Akkaya, Gaksteder (85. Dizdarevic), O. Akkaya, Ezgin. Deißlingen/Lauffen: Dinaj, Allgaier, Roth, Schaplewski, Herzog (78. Ehnis), Schumpp, Matt, Ritzel, Stefania, Renato Vieira Silva, Rodrigo Vieira Silva (69. Bögelspacher). Tore: 1:0 Gaksteder (11.), 1:1 Matt (87.), 2:1 Roth (ET, 90.+6).