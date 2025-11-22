Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Hechingen fügt dem Spitzenreiter die erste Niederlage zu

Der FC Hechingen besiegt die SGM Deißlingen/Lauffen auf dramatische Art und Weise mit 2:1 – und beschert dem Tabellenführer damit die erste Saisonniederlage.
„Wir haben uns das Spielglück heute erarbeitet“, fasste ein strahlender Hechinger Co-Trainer Jovan Djermanovic die Ereignisse des Samstagnachmittags treffend zusammen. Nach dem 2:1-Auswärtscoup gegen die Spvgg Trossingen vor zwei Wochen musste nun das nächste Top-Team gegen den Aufsteiger eine Pleite hinnehmen. „Wir hatten es vor dem Spiel gesagt: Wenn wir – so wie in Trossingen – dieses Level an Intensität auf den Platz bringen, dann können wir auch die SGM schlagen“, so Djermanovic. Und genau so kam es.