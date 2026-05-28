Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Grosselfingen könnte sich gegen Bösingen II/Beffendorf endgültig retten

Die SGM Bösingen II/Beffendorf trifft am Samstag (15.30 Uhr) auf den FC Grosselfingen, der noch im Kampf um den Relegationsplatz steckt.
Für den FC Grosselfingen geht es in den verbleibenden beiden Bezirksliga-Partien darum, nicht noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. Schaffen könnte der FCG dies schon am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf. Bei nur einem Punkt oder einer Niederlage müsste der FCG auf einen Patzer der vier Teams hinter ihnen hoffen oder am letzten Spieltag gegen die Spvgg Trossingen punkten.