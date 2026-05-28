Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Grosselfingen könnte sich gegen Bösingen II/Beffendorf endgültig retten

Die SGM Bösingen II/Beffendorf trifft am Samstag (15.30 Uhr) auf den FC Grosselfingen, der noch im Kampf um den Relegationsplatz steckt.

Für den FC Grosselfingen geht es in den verbleibenden beiden Bezirksliga-Partien darum, nicht noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. Schaffen könnte der FCG dies schon am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf. Bei nur einem Punkt oder einer Niederlage müsste der FCG auf einen Patzer der vier Teams hinter ihnen hoffen oder am letzten Spieltag gegen die Spvgg Trossingen punkten.

Die Gäste vom Samstag sind dabei schon recht sicher abgestiegen und können für die Kreisliga A planen. Tabellarisch steht die SGM mit 35 Punkten auf Rang 14, während der FCG mit 47 Punkten aus 32 Partien auf Platz acht in der Bezirksliga belegt.

Grosselfingen zuletzt mit klaren Siegen

Zuletzt siegte Grosselfingen zweimal in Serie klar (4:1 gegen den TSV Laufen/Eyach und 5:2 gegen den SV Wurmlingen). Auch die SGM holte zuletzt gegen die SGM 08 Schramberg/Sulgen drei Punkte. Am letzten Spieltag trifft Bösingen II/Beffendorf dann auf den SV Dotternhausen.

Das Hinspiel zwischen der SGM und dem FCG endete mit einem 1:1. „Wir haben vergangene Saison schon gegen Grosselfingen gespielt. Dort haben wir zuhause gewonnen und im Pokal und in der Liga auswärts verloren. In dieser Saison haben wir im Hinspiel unentschieden gespielt und jetzt kommt eben das Auswärtsspiel“, so SGM-Trainer Manuel Bantle zu den vergangenen Duellen der beiden Teams.

FCG als heimstarkes Team

Bantle sagt weiter: „Ich schätze sie schon eher als heimstark und als eingespielte Truppe ein, die die Liga halten wird. Ich glaube, sie brauchen nur noch wenige Punkte, um drinzubleiben. Wir sind also schon der Außenseiter.“

Und Bantle hat recht, denn der FCG hat zuhause elf Punkte mehr geholt als in der Fremde. Und direkt absteigen kann der FCG auch nicht mehr, sondern nur noch über die Relegation. Auf den momentanen Relegationsplatz zwölf hat der FCG fünf Punkte Vorsprung und braucht somit nur noch einen Zähler, um die Klasse zu halten. Zwischen Grosselfingen und dem TSV Trillfingen, der auf eben jenem Rang zwölf liegt, stehen mit dem SV Bubsheim, dem TSV Frommern und dem FC Hechingen noch drei weitere Teams. Sollte Trillfingen oder Hechingen nicht gewinnen, wäre der FCG selbst bei einer Niederlage gegen die SGM gerettet.

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Abschenken will Bösingen II/Beffendorf die drei Punkte aber trotz Abstieg nicht. „Wir wollen aus einer gesicherten Defensive heraus probieren, das letzte Auswärtsspiel der Saison in Grosselfingen erfolgreich zu gestalten. Der Kader ist zum Großteil unverändert, wir haben zwar zwei oder drei Verletzte, aber nichts Gravierendes“, sagt Bantle zur Partie am Samstag in Grosselfingen.